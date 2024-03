EQS-Adhoc: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: Offenlegung von Insider-Informationen aufgrund bekanntgewordener positiver Entscheidung im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss

EQS-Ad-hoc: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: Offenlegung von Insider-Informationen aufgrund bekanntgewordener positiver Entscheidung im Verteidigungs- und Haushaltsausschuss



21.03.2024 / 10:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die CeoTronics Aktiengesellschaft Audio . Video . Data Communication („CeoTronics“) ist als Subunternehmerin in ein potenzielles Großprojekt (SMG) für die Bundeswehr über einen Generalunternehmer eingebunden, zu dem die Ausschüsse des Deutschen Bundestages gemäß Presseberichte am 20. März 2024 das Beschaffungsvorhaben für das 2024er Volumen (30.000 Systeme) durch die ausschreibende Stelle freigegeben haben. Es ist anzunehmen, dass sich um diese Ausschreibung auch andere Anbieter beworben haben. Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine Beauftragung der CeoTronics AG durch den Generalunternehmer erfolgt. Für CeoTronics steht ein Auftragsvolumen von bis zu 191.000 Soldaten-PTT´s und Führungs-PTT´s zuzüglich Anschlusskabel für diverse Funkgeräte und Interkom-Anlagen sowie weiteres Zubehör in Rede, die über einen Zeitraum bis 2030 abzunehmen wären. Aus heutiger Sicht und ohne Freigabe durch die ausschreibende Stelle dürfen aus rechtlichen Gründen keine weiteren detaillierteren Angaben zu der Ausschreibung gemacht werden.



Ende der Insiderinformation

21.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com