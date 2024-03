EQS-NVR: STRABAG SE: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: STRABAG SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

STRABAG SE: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Bekanntmachung gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018



STRABAG SE: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals



STRABAG SE gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per 21. März 2024 insgesamt 118.221.982 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per 21. März 2024 EUR 118.221.982,00 und ist in 118.221.979 auf Inhaber lautende Stammaktien und drei Namensaktien (Nr. 1, 2 und 3) zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00.



Die Veränderungen resultierten aus der Ausgabe von 15.621.982 Stück neuen Inhaberaktien der Gesellschaft im Rahmen der im März 2024 durchgeführten ordentlichen Sachkapitalerhöhung.

21.03.2024 CET/CEST