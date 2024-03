Börsenphänomen "Home Bias": Warum übertriebene Heimatliebe schadet - ntv Zertifikate 21.03.2024

Heimatliebe ist schön und gut, aber an der #Börse kann sie von Nachteil sein. Was sich hinter dem #Börsenphänomen "Home Bias" verbirgt und was man dagegen tun kann, darüber spricht Raimund Brichta mit Matthias Hüppe von der #HSBC.



