In die Vergangenheit reisen, um die erfolgreichste Aktie der letzten 30 Jahre zu kaufen. So geht´s!

Monster Beverage (WKN: A14U5Z) gilt als eine der erfolgreichsten Börsengeschichten aller Zeiten. Laut dem amerikanischen Nachrichtenportal CNBC ist die Aktie mit einer Rendite von 200.000 % die erfolgreichste Aktie der letzten 30 Jahre. Was jetzt nur fehlt ist eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen und sich die Aktien des Unternehmens zu kaufen. So unmöglich diese Vorstellung auch wirkt, vielleicht gibt es eine Alternative bei der keine Zeitmaschine erforderlich ist.

Die Anfänge von Monster Beverage weisen nämlich starke Gemeinsamkeiten zu denen des Wachstumsunternehmens Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) auf. Aufgeweckte Investoren könnten entsprechend vielleicht das Glück haben die erfolgreichste Börsengeschichten der letzten 30 Jahre zu wiederholen.

Celsius mit rasantem Wachstum

Celsius Holdings erobert momentan den amerikanischen Markt wie im Sturm. Die Energy Drinks des Unternehmens gelten als deutlich gesündere Alternative zu klassischen Energy Drinks und erfreuen sich insbesondere bei fitnessorientierten Konsumenten einer hohen Beliebtheit. Das Unternehmen kann dabei ein beachtliches Wachstum vorweisen.

Allein im letzten Geschäftsjahr 2023 konnte Celsius seine Umsätze von 653,6 Mio. auf 1,3 Mrd. US-Dollar in etwa verdoppeln. Während das Unternehmen dabei im Vorjahr noch ein negatives operatives Ergebnis von 155,4 Mio. US-Dollar erzielte, konnte im Geschäftsjahr 2023 ein positives EBIT in Höhe von 266,4 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden. Insgesamt sind die Umsätze von Celsius im Zeitraum von 2018 bis 2023 innerhalb von 5 Jahren von 52,6 Mio. auf 1,3 Mrd. US-Dollar um mehr als 2.400 % gestiegen.

Celsius nimmt Expansion in Angriff

Die fulminante Wachstumsstory des Energy Drink Herstellers aus Florida könnte dabei erst am Anfang stehen. So hat das Unternehmen zu Beginn des Jahres seine Expansionspläne bekannt gegeben. Die Produkte von Celsius sollen dabei ab diesem Jahr nun auch in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Irland verkauft werden. Während im Vereinigten Königreich und Irland das Unternehmen Suntory Beverage and Food GBI die Distribution der Energy Drinks von Celsius übernimmt, verantwortet diese Rolle in Kanada niemand geringeres als der Getränke- und Lebensmittelgigant PepsiCo (WKN: 851995). PepsiCo hatte im August 2022 dabei Anteile in Höhe von 8,5 % an Celsius erworben. Es dürfte also nicht die letzte Expansion bleiben, die Celsius und PepsiCo gemeinsam in Angriff nehmen.

Dabei wirkt es, als ob Celsius und PepsiCo die bereits erfolgreiche Strategie seiner Konkurrenten kopiert. Denn auch Monster Beverage ist mit seinem Partner Coca-Cola (WKN: 850663) damals eine ähnliche Strategie gefahren. So erwarb der Coke-Hersteller im Jahr 2015 16,7 % der Anteile am Energy-Drink Hersteller. Monster erhielt wiederum Zugang zum riesigen Vertriebsnetzwerk des Coca-Cola Imperiums. Dementsprechend sind die Umsätze von Monster im Zeitraum von 2015 bis 2023 von 2,7 Mrd. auf 7,1 Mrd. US-Dollar gestiegen.

Aktienkurs explodiert

Die phänomenale Unternehmensentwicklung von Celsius lies seinen Aktienkurs nicht unberührt. Insbesondere nach der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das Jahr 2023 hat der Aktienkurs nochmals einen riesigen Sprung gemacht. So liegt die Performance der Aktie allein seit Jahresbeginn bei mittlerweile fast 70 % (Stand 15.03.2024). Insgesamt hat die Aktie im letzten Jahr um fast 230 % zugelegt.

Mittlerweile notiert die Aktie des Unternehmens zu einem 2025er-KGV von 84,5. Wenn man das spektakuläre Wachstum von Celsius zugrunde legt, muss die Bewertung jedoch nicht zwangsläufig zu hoch sein. Immerhin könnte Celsius erst am Anfang seiner Reise stehen und generiert aktuell weniger als 20 % der Umsätze seines Konkurrenten Monster Beverage. Investoren, die trotz der starken Unternehmensentwicklung die Bewertung für problematisch halten, könnten das Wertpapier zumindest auf die Watchlist setzen und auf eine Kurskorrektur hoffen.

Der Artikel In die Vergangenheit reisen, um die erfolgreichste Aktie der letzten 30 Jahre zu kaufen. So geht´s! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Celsius Holdings und PepsiCo.

Aktienwelt360 2024