Merck überzeugt mit diversifiziertem Portfolio und Produktpipeline

Die Stunde erscheint mir wie eine Kleinigkeit, wenn ich an die Lockdown- und Quarantäne-Zeiten während der Covid-Krise denke. Außerdem bekommen wir die Stunde im Herbst ja wieder zurück. Beim Gedanken an die Covid-Krise wundere ich mich manchmal, wie weit zurück – zumindest gefühlt – die Pandemie hinter uns liegt. Spuren hat sie dennoch an vielen Stellen hinterlassen, bei den Bürgern wie in der Industrie. Über das Thema wurde und wird noch immer viel diskutiert, ich will mich hier aber lieber auf ein Unternehmen konzentrieren, das während Covid zu den Profiteuren zählte: Merck. Von 2019 bis 2022 konnte der Chemie- und Pharmakonzern den Gewinn im operativen Geschäft mehr als verdoppeln. Doch der Covid-Boom ist längst beendet. Schauen wir uns mal an, wie Merck heute dasteht…

Erstaunlich gut, meinen die Analysten. Sie bewerteten die Aktie zuletzt positiv, obwohl der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro eingebrochen war. Der Umsatz schrumpfte um 1,6 Prozent auf 21 Milliarden Euro. Merck bezeichnete 2023 als Übergangsjahr und blickt optimistisch in die Zukunft.

Ein Vorteil des Darmstädter Unternehmens ist die breite Diversifikation, sprich Schwächen in einem Bereich können durch starke Ergebnisse in anderen Bereichen teilweise ausgeglichen werden. Der Chemie- und Pharmakonzern verfügt über zwei große und einen kleineren Geschäftsbereich: Life Science mit einem Umsatzanteil von 44 Prozent, Healthcare (38 Prozent) und Electronics (18 Prozent).

Erfreulich liefen die Geschäfte 2023 im Bereich Healthcare, der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent auf gut 8 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren unter anderem neue Blockbuster-Medikamente wie Mavenclad zur Behandlung von Multipler Sklerose und das Krebsmedikament Erbitux. Die beiden anderen Geschäftsbereiche mussten dagegen Einbußen hinnehmen. Life Science litt unter der rückläufigen Covid-bedingten Nachfrage sowie dem Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden. Obwohl der Umsatz 2023 um gut 10 Prozent auf rund 9,3 Milliarden Euro schrumpfte, sind Analysten zuversichtlich und loben die starke Marktposition von Merck. Die Sparte Electronics schrumpfte um 8,8 Prozent. Seit langem stehen die Preise bei Flüssigkristallen aufgrund der wachsenden Konkurrenz aus Asien unter Druck. Zudem bremste die schwache Konjunktur den Absatz von Halbleitermaterialien.

Mit einer Erholung der Geschäfte in den beiden schwächelnden Bereichen rechnet Merck im laufenden Jahr. Konzernumsatz und -ergebnis sollen in diesem Jahr leicht bis moderat zulegen. Bis 2025 will Merck einen Umsatz von 25 Milliarden Euro erreichen. Analysten erwarten dagegen für 2025 „nur“ gut 23 Milliarden Euro.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.