Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PSI AG - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI AG Company Name: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Reason for the research: Preliminary 2023 results Recommendation: Buy from: 25.03.2024 Target price: EUR30,00 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 30.00 price target. Abstract: PSI has published preliminary key figures for 2023. Sales climbed 8.9% to

EUR269.9m (2022: EUR247.9m) while EBIT fell to EUR5.6m (2022: EUR20.2m) due mainly

to losses relating to the underestimation of man-hours for the Energy Management segment's Redispatch 2.0 contracts. The order intake rose 17.2% to EUR296m (2022: EUR252.6m). FY/23 guidance dating back to the profit warning of 21st July was for a 10% rise in both order intake and sales and EBIT of EUR5m - EUR7m. Previous guidance in the 2022 annual report also called for a 10% increase in orders and sales, but targeted EBIT of EUR25m. 9M/23 results showed a 16.1% increase in the order intake driven mainly by the Energy Management segment. However, sales were up only 2.7% and EBIT was EUR-2.7m. Q4/23 thus showed most of the expected recovery. We believe that sales growth accelerated in the final quarter because during H1/23 and to a decreasing extent in Q3/23 and Q4/23, the workforce at Energy Management expended significant non-revenue generating man-hours on Redispatch 2.0 projects. These projects were completed by the end of 2023. We also gather that Q4/23 profitability benefitted from a jump in license income at Production Management's largest business, PSI Metals. Demand from PSI's electricity network customers remains robust and looks set to continue growing rapidly. The combined capacity of new solar and onshore wind installations in Germany climbed 85% to 18.3 GW in 2023 and we expect a further 14% increase to 21.0 GW in 2024. Recent legislation to accelerate permitting processes suggests that growth will remain very strong for at least the remainder of this decade. Meanwhile, PSI Metals continues to benefit from multi-year rollouts of its software by international customers. We expect Production Management's EBIT margin to have been in the 11-12% range in 2023 and reach 15% later this decade helped by growing App Store sales. We maintain our Buy recommendation at an unchanged price target of EUR30. Due to the cyberattack on its IT systems on 15 February, PSI will not as previously scheduled release its annual report on 28 March. The date for the release of the annual report has been put back to the end of May 'at the latest.' First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 30,00. Zusammenfassung: PSI hat vorläufige Eckdaten für 2023 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 8,9% auf EUR269,9 Mio. (2022: EUR247,9 Mio.), während das EBIT auf EUR5,6 Mio. (2022: EUR20,2 Mio.) sank, vor allem aufgrund von Verlusten im Zusammenhang mit der Unterschätzung von Arbeitsstunden für die Redispatch-2.0-Verträge im Segment Energiemanagement. Der Auftragseingang stieg um 17,2% auf EUR296 Mio. (2022: EUR252,6 Mio.). Die Guidance für das Geschäftsjahr 2023, die auf die Gewinnwarnung vom 21. Juli zurückgeht, sah einen Anstieg des Auftragseingangs und des Umsatzes um jeweils 10 % sowie ein EBIT von EUR5 Mio. bis EUR7 Mio. vor. Die frühere Prognose im Geschäftsbericht 2022 sah ebenfalls eine 10%ige Steigerung von Auftragseingang und Umsatz vor, zielte aber auf ein EBIT von EUR25 Mio. ab. Die Ergebnisse für 9M/23 zeigten einen Anstieg des Auftragseingangs um 16,1 %, der hauptsächlich auf das Segment Energiemanagement zurückzuführen war. Der Umsatz stieg jedoch nur um 2,7 %, und das EBIT betrug EUR2,7 Mio. Q4/23 zeigte somit den größten Teil der erwarteten Erholung. Wir glauben, dass sich das Umsatzwachstum im letzten Quartal beschleunigt hat, weil die Mitarbeiter im Energiemanagement im ersten Halbjahr und in geringerem Umfang im dritten und vierten Quartal erhebliche, nicht umsatzwirksame Arbeitsstunden für Redispatch-2.0-Projekte aufgewendet haben. Diese Projekte wurden bis Ende 2023 abgeschlossen. Wir vermuten außerdem, dass die Rentabilität in Q4/23 von einem Anstieg der Lizenzeinnahmen bei PSI Metals, dem größten Geschäftsbereich des Produktionsmanagements, profitierte. Die Nachfrage der PSI-Stromnetzkunden ist nach wie vor robust und dürfte auch in Zukunft rasch wachsen. Die kombinierte Kapazität neuer Solar- und Onshore-Windanlagen in Deutschland stieg 2023 um 85% auf 18,3 GW und wir erwarten einen weiteren Anstieg um 14 % auf 21,0 GW im Jahr 2024. Die jüngste Gesetzgebung zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren lässt darauf schließen, dass das Wachstum zumindest für den Rest dieses Jahrzehnts sehr stark bleiben wird. Unterdessen profitiert PSI Metals weiterhin von der mehrjährigen Einführung seiner Software bei internationalen Kunden. Wir gehen davon aus, dass die EBIT-Marge von Production Management im Jahr 2023 im Bereich von 11-12 % lag und im weiteren Verlauf des Jahrzehnts 15 % erreichen wird, unterstützt durch wachsende App-Store-Umsätze. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR30 bei. Aufgrund des Cyberangriffs auf die IT-Systeme des Unternehmens am 15. Februar wird PSI seinen Geschäftsbericht nicht wie geplant am 28. März veröffentlichen. Der Termin für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts wurde auf 'spätestens Ende Mai' verschoben. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29241.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °