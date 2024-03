Bullen wieder am Lenkrad | Folgen des Brückeneinsturzes von Baltimore

Nach der schwächeren Tendenz des S&P 500 in den letzten beiden Handelstagen, starten wir freundlich und unweit der letzten Rekorde in den Dienstag. Nebenwerte und der Tech-Sektor führen die Gewinnerlisten an. Während die Aktien des Gewürz-Riesen McCormick von soliden Zahlen profitieren, äußert sich UPS am heutigen Analystentag positiv über das Fiskaljahr 2026. Die Aktien von Krispy Kreme explodieren dank einer ausgeweiteten Zusammenarbeit mit McDonald’s um rund 20% zu. Die Aktien der „magischen sieben” Tech-Aktien haben Auftrieb, darunter auch Amazon. Das Brokerhaus Bernstein empfiehlt den Wert zum Kauf. Tesla gewinnt ebenfalls an Boden, obwohl das gleiche Brokerhaus vor einem Kurseinbruch von weiteren 30% warnt. Der faire Marktwert der Aktie liege bei rund $94. Was heute ebenfalls hilft, ist der Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen.



00:00 Intro

00:23 Überblick (VIX, S&P, Renditen Staatsanleihen u.a.)

03:02 Fazit & Ausblick

05:22 Russell 2000 | Amazon | Chipotle

06:35 Tesla | Reddit

08:52 Folgen des Brückeneinsturzes | Maersk

11:20 Maersk | Krispy Kreme | Boeing | Spirit

14:22 Fisker | Lucid | Tesla

16:07 SK Hynix | Biontech

17:34 Canva vs Adobe | Google | Take 2 Interactive

18:33 Walgreens | China



