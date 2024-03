Merck bekommt FDA-Zulassung für Sotatercept - Aktie zieht an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Genehmigung eines mit hohen Erwartungen verknüpften Medikaments hat den Aktienkurs des US-Pharmakonzerns Merck & Co im nachbörslichen Handel angetrieben. Die Papiere sprangen nach der Veröffentlichung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA am Dienstag um vier Prozent nach oben. Merck darf nun mit der Vermarktung von Sotatercept beginnen. Das unter dem Namen Winrevair in den Handel kommende Mittel dient der Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck.

Experten zufolge könnte das Medikament zu einem Verkaufsschlager werden. Das wäre wichtig, denn bei Merck drohen wie auch bei anderen Pharmakonzernen die Umsätze älterer erfolgreicher Mittel durch die Konkurrenz von Generika in den kommenden Jahren spürbar zurückzugehen. Merck zufolge kostet eine Injektion 14 000 US-Dollar und sollte alle drei Wochen erfolgen. So würde die Behandlung einer Person jährlich eine knappe Viertelmillion Dollar erfordern. Manche Patienten dürften allerdings eine höhere Dosis benötigen./he/zb