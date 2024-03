Martin bespricht heute folgende Aktien: Friedrich Vorwerk, Aumann, Tui, Jost Werke, Norma Group, Wacker Neuson, CTS Eventim, Rheinmetall, Viking Therapeutics, Boeing, Digital World und Super Micro Computer.

Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax ist weiter im Rally-Modus und sprintet von Allzeithoch zu Allzeithoch. Heute geht es über die 18.300-Punkte-Marke.

Noch stärker sprintet allerdings die Aktie von Super Micro Computer. Auch der Aufstieg in den S&P 500 kann hier die Rally nicht stoppen. Martin schaut auf aktuelle Kursziele.

Aktien von Eventim profitieren ebenfalls. Nach sehr starken Zahlen 2023 geht die Konzernführung von einem unverändert profitablen Gesamtjahr 2024 aus.

Nicht so gut läuft es für den CEO von Boeing. Nach den vielen technischen Pannen nimmt er zum Ende des Jahres seinen Hut. Was das für die Aktie bedeutet und wohin der Kurs nun gehen könnte, darauf schaut Martin in der Live-Sendung.