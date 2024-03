ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen. Keiner der klassischen Autobauer habe den Wandel in der Branche bisher besser gemeistert als BMW, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die sogenannte "Neue Klasse" werde im kommenden Jahr die dritte Elektrofahrzeuge-Generation des Konzerns einläuten, während die meisten Wettbewerber noch an ihrer zweiten arbeiteten. Allerdings preise die Aktie bereits die vollständige Ausschüttung des Barmittelzuflusses ein, was bei Konkurrent Mercedes-Benz nicht der Fall sei./gl/zb

