ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy an - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 9,90 auf 11,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energietechnikkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den meisten Endmärkten des Unternehmens seien die Aussichten positiv. Seine Anlageempfehlung spiegele indes die schwache Bilanz wider, die keinen Spielraum für Enttäuschungen lasse./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 00:15 / GMT

