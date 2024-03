EQS-News: STS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 - Jahresprognose dank positiver Entwicklung in allen Regionen gut erfüllt

EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

STS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 - Jahresprognose dank positiver Entwicklung in allen Regionen gut erfüllt



28.03.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STS Group AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 - Jahresprognose dank positiver Entwicklung in allen Regionen gut erfüllt

Umsatzwachstum in allen Regionen

Asien und Europa als wesentliche Wachstumstreiber

Umsatz steigt um 18,2 % auf 277,9 Mio. EUR (2022: 235,1 Mio. EUR)

EBITDA auf 20,5 Mio. EUR mehr als verdoppelt (2022: 9,6 Mio. EUR)

EBITDA-Marge steigt auf 7,4 % (2022: 4,1 %)

Prognose 2024: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich mit einer hohen einstelligen EBITDA-Marge

Hagen, 28.März 2024 – Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht sowie geprüfte Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2023. Die Ergebnisse bestätigen, dass die STS Group AG ihre Jahresprognose für Umsatzerlöse, EBITDA und EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2023 gut erfüllt hat.

Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: „Wir befinden uns mit der STS Group auf einem guten Weg. Unsere Kostensenkungsmaßnahmen haben sich ausgezahlt, zudem konnten wir mit unseren hervorragend positionierten Produkten von der kräftigen Markterholung der Nutzfahrzeugbranche in China, Europa und Mexiko profitieren. Das zeigt sich in einer sehr erfreulichen Entwicklung bei Umsatz und operativem Ergebnis. Trotz einer soliden EBITDA-Marge ist es uns jedoch noch nicht gelungen, ein positives Konzernergebnis zu erzielen. Ausblickend auf 2024 dürfte das Geschäft in Europa aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds herausfordernder werden, Wachstumsimpulse erwarten wir uns dagegen speziell vom Anlauf der Serienproduktion in unserem neuen Werk in den USA."

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete die STS Group AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 277,9 Mio. EUR nach 235,1 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das starke Wachstum von 18,2 % liegt im Rahmen der Jahresprognose und wurde von allen drei Segmenten getragen. Dabei profitierte die STS Group besonders von einer deutlichen Erholung des europäischen und besonders chinesischen Lkw-Marktes. Diese spiegelte sich in steigenden Kundenabrufen wider. So steigerte das Segment China seine Umsatzerlöse um 67,5 % auf 51,0 Mio. EUR (2022: 30,4 Mio. EUR) und profitierte dabei auch vom Ende der strikten Null-Covid-Politik in China, die in der Vergangenheit regelmäßig zu Lieferverzögerungen oder Produktionsausfällen geführt hatte. Die Umsatzerlöse im Segment Plastics stiegen um 12,9 % auf 203,1 Mio. EUR (2022: 179,8 Mio. EUR), was vor allem auf ein deutliches Wachstum sowohl der europäischen Aktivitäten als auch des mexikanischen Werkes zurückzuführen ist, wobei letzteres auch von der starken Nachfrage aus den USA profitierte. Das Segment Materials verzeichnete ebenfalls ein leichtes Umsatzwachstum von 6,2 % auf 38,5 Mio. EUR (2022: 36,3 Mio. EUR), das hauptsächlich auf die gestiegene Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen und SMC-Produkten zurückzuführen ist.

Ergebnisentwicklung

Positiv entwickelte sich auch die Ertragslage der STS Group AG. Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite, insbesondere bei den Rohstoffen, die zu einer deutlich höheren Materialaufwandsquote führten, konnten nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden. Die im vergangenen Jahr in allen Regionen eingeleiteten Effizienzmaßnahmen führten jedoch insgesamt zu einer Steigerung der Profitabilität und trugen damit zur Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr bei. Insbesondere das China-Geschäft trug mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung wesentlich zur positiven Entwicklung der Gruppe bei. Auch in Mexiko konnte die STS Group ihre Profitabilität weiter steigern, was sich auch positiv auf das gesamte Segment Plastics auswirkte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 10,9 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR nach 9,6 Mio. EUR in der Vorjahresperiode und hat sich damit mehr als verdoppelt. Entsprechend lag auch die EBITDA-Marge der STS Group mit 7,4 % deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (4,1 %) und erreichte somit das obere Ende der Prognose. Wie im Jahr 2022 gab es auch im Geschäftsjahr 2023 keine Sondereffekte, so dass das EBITDA mit dem bereinigten EBITDA identisch ist. Unter dem Strich war das Konzernergebnis dennoch negativ, hauptsächlich aufgrund eines in Folge des Anstiegs der Marktzinsen deutlich schlechteren Finanzergebnisses sowie höherer Ertragsteuern.

Prognose 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand insbesondere aufgrund des Anlaufs des neuen Werks in den USA von einem erneuten Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich aus. Die EBITDA-Marge wird für das Geschäftsjahr im hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Relevante Sonderaufwendungen sind für das Geschäftsjahr nicht geplant, daher entspricht das EBITDA dem bereinigten EBITDA.

Der Geschäftsbericht 2023 der STS Group AG steht unter https://www.sts.group/de/investor-relations/publikationen als Download zur Verfügung.

Kennzahlen des Geschäftsjahres 2023

in Mio. EUR

2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 277,9 235,1 18,2 % Segment Plastics 203,1 179,9 12,9 % Segment China 51,0 30,4 67,5 % Segment Materials 38,5 36,3 6,2 % Unternehmen/Konsolidierung -14,7 -11,5 -28,0 % EBITDA 20,5 9,6 113,5 % Bereinigtes EBITDA 20,5 9,6 113,0 % Segment Plastics 14,9 12,8 16,0 % Segment China 7,0 -0,9 n.a. Segment Materials 2,1 1,2 77,9 % Unternehmen/Konsolidierung -3,4 -3,5 -2,2 % Bereinigte EBITDA-Marge 7,4 % 4,1 % 3,3 Pp 31.12.2023 31.12.2022 Konzern-Eigenkapital 46,6 49,5 -5,9 % Konzern-Eigenkapitalquote 17,5 % 23,4 % -5,9 Pp Zahlungsmittel (frei verfügbar) 39,3 25,6 53,5 % Nettofinanzschulden 29,3 15,0 95,3 % Mitarbeiter 1.392 1.422 -2,1 %

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 1,392 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 277,9 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

Investor Relations

Kabeler Str. 4

58099 Hagen

ir@sts.group

www.sts.group

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

28.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Kabeler Str. 4 58099 Hagen Deutschland E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1868667

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1868667 28.03.2024 CET/CEST