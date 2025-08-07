EQS-News: DEUTZ legt Halbjahreszahlen vor: Deutliches Umsatzwachstum und starker Auftragseingang trotz herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

DEUTZ legt Halbjahreszahlen vor: Deutliches Umsatzwachstum und starker Auftragseingang trotz herausforderndem Marktumfeld



07.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Umsatz wächst um 15 % auf über 1 Mrd. €, Auftragseingang steigt durch breitere Geschäftsaufstellung um 30 %

Deutlich positives Ergebnis dank zunehmender Resilienz; Kostenprogramm „Future Fit“ zeigt positive Effekte

Köln, den 7. August 2025 – DEUTZ hat im ersten Halbjahr 2025 trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds deutliche Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz erzielen können. Das zeigen die heute vorgelegten Halbjahreszahlen: Der Auftragseingang legte um 30,7 % auf 1.034,1 Mio. € zu, der Umsatz stieg um 15,0 % auf 1.007,1 Mio. €. Das bereinigte Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) belief sich auf 47,1 Mio. €, die bereinigte EBIT-Rendite auf 4,7 %. Dabei profitiert DEUTZ von der erfolgreichen Umsetzung seiner Portfoliostrategie und Einsparungen durch sein Kostenprogramm „Future Fit“.

„Unsere Transformation hin zu einem breiter aufgestellten, resilienteren Unternehmen zeigt Wirkung. Trotz konjunktureller Unsicherheiten und geopolitischer Herausforderungen konnten wir unseren Umsatz deutlich steigern und sind klar profitabel geblieben. Die Integration neuer Geschäftsfelder und die konsequente Umsetzung unseres Kostenprogramms stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig. Diesen Weg setzen wir konsequent fort”, betont Dr. Sebastian C. Schulte, Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG.

Die Übernahme des Stromgeneratorenherstellers Blue Star Power Systems, die Integration ausgewählter Daimler-Truck-Motoren von Rolls-Royce Power Systems sowie die Übernahmen des Abgasnachbehandlungsspezialisten HJS Emission Technology und von Urban Mobility Systems, einem niederländischen Innovationsführer im Bereich batterieelektrischer Antriebe für Off-Highway-Anwendungen, stärken das Portfolio und eröffnen neue Marktpotenziale. Auch das margenstarke Servicegeschäft bleibt mit einem Umsatzplus von 8,7 % auf 274,9 Mio. € im ersten Halbjahr 2025 ein wichtiger Wachstumstreiber. Mit dem Kostenprogramm „Future Fit“ beabsichtigt DEUTZ zudem die Kostenbasis bis Ende 2026 nachhaltig um jährlich 50 Mio. € zu senken.

„Wir kommen gut voran und erwarten, im laufenden Geschäftsjahr bereits über 25 Mio. € durch unser Future-Fit-Programm einzusparen. Damit steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und schaffen die Voraussetzung für weiteres Wachstum - auch durch Zukäufe“, erklärt DEUTZ-CFO Oliver Neu, der das Programm gemeinsam mit einem interdisziplinären Team verantwortet.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt DEUTZ seine bisherige Prognose. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin einen Umsatz zwischen 2,1 und 2,3 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Rendite zwischen 5,0 % und 6,0 %. Der Free Cashflow vor M&A soll unverändert im mittleren zweistelligen Millionen-€-Bereich liegen. Der vorgenannten Prognose liegt die Annahme einer leichten Markterholung im zweiten Halbjahr zugrunde, und dass mit Wegfall der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Zollkonflikt durch die nun erfolgte Einigung zwischen der EU und den USA insbesondere die im US-amerikanischen Endmarkt bislang vorherrschende Kaufzurückhaltung entfällt.



Geschäftszahlen des 1. Halbjahres 2025 im Detail[1]

Infolge der breiteren Geschäftsaufstellung erhöhte sich der Auftragseingang des DEUTZ-Konzerns im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr deutlich um 30,7 % auf 1.034,1 Mio. €. Der Auftragsbestand summierte sich zum 30. Juni 2025 auf 490,9 Mio. € (30. Juni 2024: 365,9 Mio. €).



Bei einem Absatzrückgang im ersten Halbjahr 2025 gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024 um -9,1% auf 67.440 Einheiten erzielte DEUTZ im gleichen Zeitraum ein deutliches Umsatzplus von 15,0 % auf 1.007,1 Mio. €. Diese gegenläufige Entwicklung ist insbesondere auf durchschnittlich höhere Preise je abgesetzter Einheit infolge der erfolgreichen Portfoliotransformation zurückzuführen. Daneben wirkte sich auch der Umsatzbeitrag von der im Juni erworbenen HJS Emission Technology positiv aus.

Das bereinigte Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten)[2] belief sich im ersten Halbjahr 2025 insbesondere bedingt durch ein geringeres Absatz- und Produktionsvolumen und damit einhergehende negativen Skaleneffekten auf 47,1 Mio. € (H1/2024: 50,1 Mio. €). Dabei wirkten sich der Erwerb von Blue Star Power Systems und die Übernahme der Vertriebs- und Serviceaktivitäten von Rolls-Royce Power Systems in der zweiten Jahreshälfte 2024 positiv auf die Ergebnisentwicklung aus. Geringere, um Sondereffekte bereinigte Forschungs- und Entwicklungskosten, Kosteneinsparungen u.a. durch das Kostenprogramm Future Fit konnten die volumenbedingten Ergebnisbelastungen zusätzlich abmildern.

Die bereinigte EBIT-Rendite lag im ersten Halbjahr 2025 bei 4,7% (H1/2024: 5,7%). Darin zeigt sich, dass sich die Maßnahmen, die DEUTZ im Zuge seiner »Dual+«-Strategie eingeleitet hat, auszahlen und DEUTZ selbst in konjunkturell herausfordernden Zeiten profitabel wirtschaftet.



Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im ersten Halbjahr 2025 60,8 Mio. € (H1/2024: 3,3 Mio. €). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist insbesondere auf die Entwicklung des Working Capitals zurückzuführen.



Bedingt durch den Anstieg des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich der Free Cashflow im ersten Halbjahr 2025 auf 4,5 Mio. € (H1/2024: -35,1) bzw. vor M&A auf 14,4 Mio. € (H1/2024: -35,1 Mio. €).



DEUTZ-KONZERN: ÜBERBLICK in Mio. € H1 2025 H1 2024[3] Veränderung Q2 2025 Q2 2024 Veränderung Auftragseingang 1.034,1 791,0 30,7 % 488,0 371,8 31,3% Absatz (in Stück) 67.440 74.162 -9,1 % 36.177 35.920 0,7 % Umsatz 1.007,1 875,5 15,0 % 518,1 420,8 23,1 % EBITDA (vor Sondereffekten) 94,5 94,3 0,2 % 49,9 44,3 12,6 % EBITDA-Rendite (vor Sondereffekten) 9,4 % 10,8 % -1,4 PP 9,6 % 10,5 % -0,9 PP EBITDA 65,7 83,4 -21,2 % 46,1 37,3 23,6 % Bereinigtes Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) 47,1 50,1 -6,0 % 26,1 22,4 16,5 % EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 4,7 % 5,7 % -1,0 PP 5,0 % 5,3 % -0,3 PP Sondereffekte -28,8 -10,9 164,2 % -3,8 -7,0 -45,7% EBIT 18,3 39,2 -53,3 % 22,3 15,4 44,8% Konzernergebnis 7,8 25,6 -69,5 % 17,8 9,1 95,6 % Ergebnis je Aktie (in €) 0,06 0,20 -70,0 % 0,13 0,07 85,7 % Ergebnis je Aktie (vor Sondereffekten, in €) 0,23 0,28 -17,9 % 0,17 0,12 41,7 % Eigenkapital (30.06./31.12.) 807,7 847,9 -4,7 % Eigenkapitalquote (30.06./31.12.) 45,9% 50,4% -4,5 PP Free Cashflow[4] 4,5 -35,1 – -19,3 -40,2 52,0 % Free Cashflow (vor M&A) 14,4 -35,1 – -9,0 -40,2 77,6 % Nettofinanzposition (30.06./31.12.)[5] -259,1 -225,6 14,8 % Working Capital (30.06./31.12.)[6] 366,1 383,0 -4,4 % Working-Capital-Quote (Stichtag) (30.06./31.12.)[7] 18,8% 21,1% -2,3 PP Working-Capital-Quote (Durchschnitt) (30.06./31.12.)[8] 19,8 % 22,2 % -2,4 PP Investitionen (nach Zuschüssen)[9] 35,4 45,5 -22,2 % 19,0 25,7 -26,1 % F&E-Quote[10] 4,5 % 5,6 % -1,1 PP F&E-Ausgaben (nach Zuschüssen) 45,1 49,2 -8,3 % 22,5 23,8 -5,5 % Mitarbeiter (Anzahl zum 30. Juni)[11] 5.571 5.043 10,5 %

DEUTZ Engines & Services: Kennzahlenüberblick in Mio. € H1 2025 H1 2024 Veränderung Q2 2025 Q2 2024 Veränderung Auftragseingang 932,3 774,7 20,3 % 456,4 366,0 24,7 % Absatz (in Stück) 66.147 73.570 -10,1 % 35.517 35.676 -0,4 % Umsatz 923,4 864,5 6,8 % 475,3 414,8 14,6 % EBIT (vor Sondereffekten) 56,7 67,7 -16,2 % 28,0 30,5 -8,2 % EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 6,1 % 7,8 % -1,7 PP 5,9 % 7,4 % -1,5 PP

DEUTZ Solutions: Kennzahlenüberblick in Mio. € H1 2025 H1 2024 Veränderung Q2 2025 Q2 2024 Veränderung Auftragseingang 101,8 16,3 524,5 % 31,6 5,8 444,8 % davon DEUTZ Energy 89,6 13,6 558,8 % 21,2 3,9 443,6 % davon DEUTZ New Technology 12,2 2,7 351,9 % 10,4 1,9 447,4 % Absatz (in Stück) 1.293 592 118,4 % 660 244 170,5 % davon DEUTZ Energy 1.037 236 339,4 % 538 76 607,9 % davon DEUTZ New Technology 256 356 -28,1 % 122 168 -27,4 % Umsatz 83,7 11,0 660,9 % 42,8 6,0 613,3 % davon DEUTZ Energy 79,3 8,8 801,1 % 40,4 4,9 724,5 % davon DEUTZ New Technology 4,4 2,2 100,0 % 2,4 1,1 118,2 % EBIT vor Sondereffekten -10,2 -17,8 42,7 % -2,7 -8,2 67,1 % davon DEUTZ Energy 8,0 0,0 – 4,5 0,1 4.400,0 % davon DEUTZ New Technology -18,2 -17,8 -2,2 % -7,2 -8,3 13,3 % EBIT-Rendite

vor Sondereffekten -12,2 % -161,8 % +149,6 PP -6,3 % -136,7 % +130,4 PP

Detaillierte Informationen zu den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2025 finden sich im Zwischenbericht, der unter www.deutz.com/de/investor-relations abrufbar ist.

Nächste Termine

6. November 2025: Quartalsmitteilung 1. bis 3. Quartal 2025

26. März 2026: Geschäftsbericht 2025

7. Mai 2026: Quartalsmitteilung 1. Quartal 2026

13. Mai 2026: Ordentliche Hauptversammlung 2026

Ansprechpartner für diese Pressemitteilung

DEUTZ AG | Jakob Barzel | Leiter Investor Relations, Kommunikation & Marketing

Tel. +49 (0) 221 822-3600 | Jakob.Barzel@deutz.com



DEUTZ AG | Svenja A. Deißler | Senior Manager Investor Relations & ESG

Tel. +49 (0) 221 822-2491 | Svenja.Deissler@deutz.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von DEUTZ beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung des DEUTZ-Konzerns wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die DEUTZ in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen unter www.deutz.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Über die DEUTZ AG

Die DEUTZ AG hat sich in den letzten Jahren vom Hersteller klassischer Antriebe zum Systemanbieter innovativer und nachhaltiger Mobilitäts- und Energielösungen entwickelt. 1864 gegründet gilt das bis heute in Köln ansässige Unternehmen als älteste Motorenfabrik der Welt. Kern der Geschäftstätigkeit ist weiterhin die Entwicklung, Produktion und Vermarktung leistungsstarker Antriebssysteme für Off-Highway-Anwendungen, ergänzt durch alternative Antriebslösungen sowie dezentrale Energie- und Stromerzeugungssysteme, mit denen DEUTZ zur Transformation der Mobilitäts- und Energieversorgung beiträgt. DEUTZ-Lösungen kommen unter anderem in Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen wie Gabelstaplern oder Hebebühnen, stationären Anlagen wie Stromerzeugungsaggregaten sowie Nutz- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Ein umfassendes Serviceangebot, das sich von der Wartung und Reparatur über den Ersatzteilehandel bis hin zum Remanufacturing erstreckt und durch digitale, datenbasierte Services kontinuierlich erweitert wird, komplettiert das breit aufgestellte Produktportfolio. Mit rund 1.000 Vertriebs- und Servicestandorten in über 120 Ländern bietet DEUTZ seinen Kunden damit ein integriertes Angebot aus einer Hand. DEUTZ beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf www.deutz.com.

[1] Sämtliche Zahlenangaben werden im Folgenden, soweit nicht anders vermerkt, ausschließlich für die fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen.

[2] Sondereffekte H1/2025: -25,6 Mio. €; im Wesentlichen bedingt durch Kosten im Zusammenhang mit dem Future-Fit-Programm (H1/2024: 0,0 Mio. €).

[3] Entsprechend IFRS 5 wurden die Aktivitäten der Torqeedo-Gruppe im Vorjahr bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt als nicht fortgeführte Aktivität dargestellt. Die Vergleichszahlen des Vorjahres für Kennzahlen, die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitalflussrechnung betreffen, sowie Investitionen, F&E-Ausgaben und Mitarbeiter, beinhalten nur die fortgeführten Aktivitäten.

[4] Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit abzüglich Zinsausgaben.

[5] Zahlungsmittel und -äquivalente abzgl. kurz- und langfristiger zinstragender Finanzschulden.

[6] Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

[7] Verhältnis des Working Capitals (Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) zum Stichtag zum Umsatz der vergangenen zwölf Monate.

[8] Working Capital als Durchschnitt der letzten vier Quartalsstichtage im Verhältnis zum Umsatz der vergangenen zwölf Monate.

[9] Investitionen in Sachanlagen (inkl. Nutzungsrechten aus Leasingverträgen) und immaterielle Vermögenswerte ohne aktivierte Entwicklungsleistungen des Konzerns.

[10] Forschungs- und Entwicklungsausgaben (nach Zuschüssen) im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.

[11] Mitarbeiterzahl in FTE (Full Time Equivalent).