Martin bespricht heute folgende Aktien: Cancom, Mutares, Lanxess, Palantir, Walgreens Boots Alliance, Hut 8, MicroStrategy, Bitcoin, Lululemon Athletica

Am heutigen Feiertag stehen die Märkte still. Eine gute Gelegenheit auf das abgeschlossene Quartal, die Statistiken und die Erwartungen für den Rest des Jahres zu schauen.

Am letzten Handelstag des Quartals konnten die Aktien von Mutares deutlich zulegen. Die Zahlen und vor allem der Ausblick sind ermutigend, dass der top-Dividendenzahlen auch zukünftig Freude im Depot macht.

Bei Palantir scheiden sich die Geister. Die Aktie knickt am gestrigen Handelstag ein und Martin hat im Depot reagiert. Was nun zu erwarten ist, darum geht es heute in der Sendung.

Außerdem blickt Martin auf einen Short-Bericht von Kerrisdale Capital im Zusammenhang mit MicroStrategy und Bitcoin.