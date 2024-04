Wer an der Börse aktiv ist, wird früher oder später am Begriff „Risiko“ vorbeikommen. Doch was ist Risiko beim Anlegen überhaupt? Welchen Einfluss hat es auf dein Risiko, wenn du in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Krypto investierst? Und wie kannst du das Risiko in deinem Depot senken und gleichzeitig trotzdem möglichst chancenreich anlegen?

Darum geht es in dieser Episode von Zins und Zaster. Zu Gast hat Georg den Bankenprofessor Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim.

