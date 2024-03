Quelle: Below the Sky/ Shutterstock

Die relativ kleine Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat in den vergangenen Wochen und Monaten Schlagzeilen gemacht: Durch ihr Engagement auf dem Markt für US-Gewerbeimmobilien ist das Institut aus Garching bei München in Schwierigkeiten geraten. Mit ihren Festgeld- und Tagesgeld-Angeboten richtet sich die Bank an Sparerinnen und Sparer sowie mit ihren Anleihen auch an private Investorinnen und Investoren.

In dieser Episode spricht Georg deshalb mit dem Finanzjournalisten und Bankenexperten Christian Kirchner vom Branchenportal „Finanz-Szene“ darüber, was genau es mit den Problemen der pbb auf sich hat, ob sich daraus eine größere Krise entwickeln kann und was du jetzt wissen musst, wenn du der pbb Geld geliehen hast.

Du hast Interesse an exklusiven Nachrichten aus der Bankenwelt? Den kostenlosen Finanz-Szene-Newsletter kannst du hier abonnieren.