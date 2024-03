Der Preis des Edelmetalls markierte in der vergangenen Woche mit 2.200 Dollar je Feinunze ein neues Allzeithoch. Auch bei vielen Privatanlegerinnen und Privatanlegern spielt Gold im Depot eine wichtige Rolle.

Die gängigste Anlageform sind dabei so genannte ETCs, also „Exchange Traded Commodities“ (börsengehandelte Rohstoffe). Rechtlich sind das – genau wie Anleihen – Inhaberschuldverschreibungen. Sophie und Georg beleuchten deswegen in dieser Folge, was die beiden gängigsten Gold-ETCs, Xetra-Gold und Euwax Gold II, mit Anleihen gemein haben, was die Unterschiede sind und wie du sie nutzen kannst, um in die Anlageklasse zu investieren.

Einen ausführlichen Erklärtext zur Funktionsweise von Xetra-Gold kannst du auf onvista.de kostenfrei lesen.

Der Bundesfinanzhof hat im Jahr 2020 zur steuerlichen Behandlung von Gold-ETCs geurteilt. Das im Podcast erwähnte Urteil zum Nachlesen findest du hier.

