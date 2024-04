Crowdstrike mit Falcon-Platform und Charlotte AI auf Wachstumskurs

Nach einer starken Rallye pendelt die Aktie von Crowdstrike seit einigen Tagen seitwärts. US-Technologie-Titel haben zuletzt deutlich an Schwung verloren oder stecken gar in einer Konsolidierung. Allerdings konnte der Cybersecurity-Konzern die Marktteilnehmer kürzlich mit starken Prognosen für 2024 überraschen.



Crowdstrike zählt zu den führenden Anbietern von Cybersicherheitstechnologie. Das Geschäft ist zuletzt stetig gewachsen. 2023 legte der Umsatz um 36 Prozent auf 3,06 Milliarden US-Dollar und der operative Gewinn um 86 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Kernprodukt von Crowdstrike ist die cloudbasierte modular aufgebaute Falcon Platform. Für aktuell 499,95 US-Dollar im Jahr erhalten Kunden der Falcon Pro-Version einen Virenschutz der nächsten Generation und Bedrohungsanalysen für bessere Einblicke in Ihre Umgebung sowie automatisierte Bedrohungsuntersuchungen für schnellere Warnungen, Triage und Reaktionsmaßnahmen. Wer tiefer in die Tasche greift erhält zahlreiche weitere Module und Funktionen. „Die Cloud ist das heutige Schlachtfeld für Cyberangriffe und generative KI ist ein Kraftmultiplikator für Angreifer“, sagte Konzernchef George Kurtz in einer Telefonkonferenz nach den Geschäftszahlen anfang März. Im vergangenen Jahr stellte Crowdstrike mit Charlotte AI eine generative, KI-basierte Cyberlösung vor. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der US-Technologiekonzern mit einem Umsatz von 3,92 und 3,99 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie von 3,77 bis 3,97 US-Dollar. Die erwarteten Wachstumsraten liegen zwar unter dem Vorjahresniveau. Die Prognosen haben zahlreiche Analysten dennoch positiv überrascht. Einige Experten reagierten mit der Erhöhung ihrer Kursprognose. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig positiv für die Aktie gestimmt und verweist darauf, dass die Technologie von CrowdStrike bahnbrechender ist, das Unternehmen schneller wächst und nicht so sehr unter Wettbewerbsdruck oder „Ausgabenmüdigkeit“ zu leiden scheint wie beispielsweise Palo Alto. Der Konkurrent überraschte kürzlich die Marktteilnehmer mit der Botschaft, dass 2024 mit einem deutlich langsameren Umsatzwachstum zu rechnen ist.

Das Papier wird aktuell mit mehr als dem 19-fachen des geschätzten Umsatzes bewertet und ist damit kein Schnäppchen. Zudem verkaufte der Finanzvorstand kürzlich eigene Aktien im Wert von über 20 Millionen US-Dollar. Das dürfte das Vertrauen der Anleger nicht gerade stärken. Schlechte Nachrichten des Konzerns oder eine Korrektur des Gesamtmarkts könnten die Aktie von Crowdstrike unter Druck setzen.

Chart: Crowdstrike

Widerstandsmarken: 319,26/335,00/365,24/439,66 US-Dollar

Unterstützungsmarke: 244,83/267,82/290,81 US-Dollar

Die Aktie von Crowdstrike startete Anfang 2023 einen Aufwärtstrend und schraubte sich bis Ende Mai 2023 auf rund 165 USD. Anschließend drehte das Papier in einen Seitwärtstrend zwischen 141,87 US-Dollar und 166,40 US-Dollar. In der zweiten Oktoberwoche nahm die Aktie den Aufwärtstrend wieder auf und schob sich kurzzeitig auf 365,24 US-Dollar. Seit rund drei Wochen befindet sich die Aktie auf Konsolidierungskurs und fiel gestern aus dem seit Mitte Oktober gebildeten Aufwärtstrendkanal. Kippt die Aktie nachhaltig unter die Marke von 319,26 US-Dollar, droht ein Rücksetzer bis 290,81 US-Dollar (61,8%-Retracementlinie) oder gar 267,82 US-Dollar (50%-Retracementlinie). Die kurzfristigen RSI- und MACD-Indikatoren sind jeweils im neutralen Bereich. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 335,00 US-Dollar und einer damit verbundenen Rückkehr in den Trendkanal.

Crowdstrike in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2023– 03.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Crowdstrike in US-Dollar; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.06.2019 (Börsenstart) – 03.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Crowdstrike-Aktie am 16. April 2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

