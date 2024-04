Heidelberg Materials schließt zwei Werke in Frankreich

Frankfurt (Reuters) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials schließt wegen einer schwächeren Nachfrage und seiner Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes zwei Zementwerke in Frankreich.

"Die Umstrukturierung resultiert aus einer stärkeren Ausrichtung auf CO2-arme Produkte sowie einem deutlichen Rückgang des Zementabsatzes in Frankreich", erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Betroffen sei der Standort Beffes mit knapp 100 Beschäftigten und das Werk in Villiers-au-Bouin, das nach eigenen Angaben 80 Beschäftigte hat. Für die Beschäftigten sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, teilte Heidelberg Materials mit. Zusammen haben die Werke eine jährliche Produktionskapazität von 730.000 Tonnen Zement. Der energieintensiv produzierende Dax-Konzern investiert seit 2020 mehr als 400 Millionen Euro in den klimafreundlichen Umbau seiner französischen Standorte.

