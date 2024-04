Stolze 21 Prozent Kursplus seit Jahresanfang: Ist diese Dow-Jones-Aktie etwa ein Top-Pick 2024?

In einem allgemein recht freundlichen Börsenumfeld haben nicht wenige Aktien einen relativ guten Jahresstart hingelegt. Und einige von ihnen haben sich sogar außergewöhnlich gut entwickelt.

Im amerikanischen Dow Jones ist mir in dieser Angelegenheit beispielsweise der Kreditkartenherausgeber American Express (WKN: 850226) aufgefallen. Denn die Aktie des Konzerns hat seit Jahresbeginn einen mächtigen Satz nach oben gemacht.

In solider Aufwärtsbewegung

Es ist für Investoren immer erfreulich, wenn sich ein Wert positiv entwickelt. Und so werden es auch die Anteilseigner von American Express begrüßt haben, dass die Aktie des Konzerns in diesem Jahr bereits 21 % im Kurs zulegen konnte.

Derzeit notiert sie auf einem Niveau von 226,91 US-Dollar (25.03.2024), hatte aber zuvor am 21.03.2024 mit 229,12 US-Dollar gerade erst ein neues Allzeithoch markiert. Die American-Express-Aktie war allerdings bereits Ende Oktober 2023 von ihrem damaligen Jahrestiefststand ausgehend in die jetzige Aufwärtsbewegung übergegangen.

Für diesen Zeitraum beläuft sich ihr Kursplus mittlerweile auf 61 %. Und es sieht zumindest im Moment nicht danach aus, als ob die Papiere durch irgendetwas ausgebremst werden könnten.

Starke Zahlen und Ausblick unterstützen

Obwohl die Ergebnisse des vierten Quartals unter den Erwartungen der Analysten lagen, konnte American Express aber für das Gesamtjahr 2023 mit 60,5 bzw. 8,4 Mrd. US-Dollar neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erzielen.

Die Umsatzerlöse lagen damit um 14 % höher als ein Jahr zuvor. Und mit dem Gewinn ging es gegenüber 2022 um 11 % nach oben. Wobei man beim Ergebnis je Aktie (EPS) einen Anstieg um 14 % auf 11,21 US-Dollar erkennen konnte.

Das sind natürlich relativ starke Zahlen, die sicherlich auf die Kursentwicklung der American-Express-Aktie durchaus einen Einfluss hatten. Da diese aber bereits Ende Januar veröffentlicht wurden, muss es noch etwas anderes sein, was die Papiere bis heute weiter angetrieben hat.

Hier könnte meiner Ansicht nach der solide Ausblick für das laufende Jahr eine Rolle spielen. Denn American Express erwartet auch 2024 ein weiteres Umsatzwachstum von 9 bis 11 %. Und für das EPS geht das Kreditkartenunternehmen davon aus, dass sich dieses in einer Bandbreite zwischen 12,65 und 13,15 US-Dollar bewegen könnte.

Aber auch mittelfristig scheinen die Wachstumsaussichten intakt zu sein. Beispielsweise rechnen die Experten von MarketScreener damit, dass American Express sowohl im nächsten als auch im übernächsten Jahr weitere Rekordergebnisse einfahren könnte. Das EPS soll so bis zum Jahr 2026 immerhin bis auf den Betrag von 16,89 US-Dollar ansteigen.

Aktie als Top-Pick 2024?

Könnte sich die Aktie von American Express aufgrund der oben genannten Zahlen und des mittelfristigen Ausblicks 2024 also vielleicht zu einem Top-Pick des Dow Jones entwickeln? Dies wäre in meinen Augen sicherlich nicht grundlegend auszuschließen. Denn zusätzlich liegt auch ihre Bewertung bezogen auf den erwarteten Gewinn für 2024 aktuell nur bei einem KGV von 17,8.

Doch es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen. Denn gegenüber seinen beiden Konkurrenten Mastercard (WKN: A0F602) und Visa (WKN: A0NC7B), die beide mit einer Nettomarge von über 45 % äußerst profitabel wirtschaften, hat American Express in dieser Disziplin nur einen Wert von knapp 14 % vorzuweisen.

Es kann also durchaus passieren, dass sich die Investoren im Jahresverlauf eventuell wieder mehr auf die Aktien der zwei anderen großen Kreditkartenanbieter konzentrieren. Was den diesjährigen Kursvorsprung der American-Express-Aktie eben auch ganz schnell wieder zunichtemachen könnte.

American Express ist ein kerngesunder Konzern mit besten Wachstumsaussichten. Ob dies aber letztendlich dafür reicht, dass die Aktie in diesem hohen Tempo weiter im Kurs ansteigt, ist für mich noch keine ausgemachte Sache. Ob ihr Kursverlauf in 2024 dennoch für einen der oberen Plätze im Dow Jones ausreicht, werden wir aber spätestens am Ende des Jahres eindeutig wissen.

Der Artikel Stolze 21 % Kursplus seit Jahresanfang: Ist diese Dow-Jones-Aktie etwa ein Top-Pick 2024? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Mastercard und Visa.

Aktienwelt360 2024