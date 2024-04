Das passiert, wenn du 10.000 Euro in die Allianz-Aktie investierst

10.000 Euro sind eine Menge Geld, wer sie in die Allianz-Aktie (WKN: 840400) investiert, der dürfte hier zugleich eine größere Position wagen. Aber was passiert eigentlich, wenn man dieses Geld in diese Anteilsscheine stopft?

Die einfache und vermutlich nicht zufriedenstellende Antwort ist: Man erhält Aktien im Wert von 10.000 Euro am DAX-Versicherer. Das entspricht ca. 36 bis 37 Anteilsscheinen. Oder einem Wert, der in etwa 0,00000928 % aller ausstehenden Aktien entsprechen würde. Nicht viel? Dann sehen wir uns einmal näher an, welches Gesamtpaket die Allianz-Aktie zu bieten hat.

Allianz-Aktie: 10.000 Euro werden zu mehr…!

Bei der Allianz-Aktie besteht grundsätzlich eine solide Möglichkeit, dass die 10.000 Euro zu mehr werden. Alleine Dividende und Aktienrückkäufe können dazu führen. Wobei die Dividende überaus ansehnlich ist.

Für das Geschäftsjahr 2023 möchte das Management der Allianz-Aktie im Jahr 2024 13,80 Euro je Aktie an die Investoren ausschütten. Die derzeitige Dividendenrendite läge momentan bei fast 5 %. Das heißt: Wir erhalten ca. 500 Euro Dividende im ersten Jahr. Möglicherweise mittel- bis langfristig sogar mehr. Alleine in diesem Jahr wird das Management die Dividende je Aktie um 21 % erhöhen. In den Vorjahren gab es Dividendenerhöhungen zwischen 5 % und bis zu 12 %. Das zeigt: Dividendenwachstum ist ein Element, das langfristig die Dividendenrendite weiter steigern dürfte.

Zudem investiert das Management hinter der Allianz-Aktie unregelmäßig in Aktienrückkäufe. Bis zu einer Milliarde sollen im Börsenjahr 2024 in die eigene Aktie investiert werden. Damit möchte das Management die Anzahl ausstehender Aktien weiter reduzieren. Wobei diese Form der Kapitalrückführungen aller Voraussicht nach weniger als 1 % der ausstehenden Aktien betreffen sollte. Trotzdem: Der relative Anteil von 0,00000928 %, den man besitzt, wird dadurch ein kleines bisschen mehr. Weitere Aktienrückkäufe können in Zukunft einen ähnlichen Effekt besitzen. Das bedeutet: Der Anteil, den ein jeder Investor hält, kann durch die Aktienrückkäufe mittel- bis langfristig konsequent steigen.

Nicht nur Kapitalrückführungen

Eine Investition von 10.000 Euro in die Allianz-Aktie besteht natürlich nicht nur aus Kapitalrückführungen. Der DAX-Versicherer hat auch ein operatives Geschäft, die Aktie noch andere Bewertungsmetriken als bloß die Dividendenrendite. Ein Einblick zeigt: Es könnte ein bedeutend größeres Renditepotenzial geben, als die fast 6 % Kapitalrückführungen.

Bei einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,55 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 12,8. Das heißt: Eine Gewinnrendite von ca. 8 % pro Jahr ist möglich. Damit kann die Allianz-Aktie mittel- bis langfristig eine solide Rendite ermöglichen. Insbesondere mit der Aussicht auf ein moderates Wachstum ist mehr denkbar.

Derzeit profitiert die Allianz von den gestiegenen Zinsen. Im Anleihegeschäft und bei den Vermögensverwaltern PIMCO und Allianz Global Investors führen höhere Zinsen zu höheren Kapitalrenditen. Ein möglicher Katalysator für das operative Ergebnis und auch die Nettoergebnisse. Gleichzeitig präsentiert sich das Geschäft des DAX-Versicherers als weiterhin stabil. Zukäufe können ebenfalls moderates Wachstum ermöglichen. Wir sehen daher: Es besteht eine gute Chance, dass wir moderate Zuwächse im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen können.

Wenn die Allianz-Aktie mit 10.000 investierten Euro daher ein moderates Wachstum erreichen sollte, besteht die Möglichkeit, dass auch der Aktienkurs weiter klettert. Vermutlich nicht direkt in so einer Größenordnung, dass sich die Anteilsscheine schnell verdoppeln. Solide Wertgewinne im Laufe der Zeit sollten jedoch möglich sein.

Allianz-Aktie: Sollte man 10.000 Euro investieren?

Wir haben nun also betrachtet, was genau passiert, wenn man als Anleger 10.000 Euro in die Allianz-Aktie investiert. Long story short: Man erhält eine nette Dividende, ein möglicherweise leicht wachsendes Unternehmen und die Perspektive, mehr durch Aktienrückkäufe zu erhalten.

Ob das Anlass genug ist, um 10.000 Euro in den DAX-Versicherer zu investieren? Ehrlich gesagt: Das ist deine Entscheidung. Grundsätzlich könnte ich mir eine solche Positionsgröße in einem ausgewogenen Einkommensportfolio zwar vorstellen. Mein Bauchgefühl sagt jedoch: Ich würde im Moment vielleicht erstmal eine kleinere Position eingehen. Auch, weil der DAX-Versicherer zuletzt ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht hat.

Der Artikel Das passiert, wenn du 10.000 Euro in die Allianz-Aktie investierst ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024