Ich habe die erste Dividende von Meta Platforms erhalten: Wow, ist die klein!

Wenn du wie ich Aktien von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) besitzt, so dürftest du auch kürzlich die erste Dividende erhalten haben. Ich jedenfalls besitze sieben Anteilsscheine an dem US-amerikanischen Konzern. Keine Frage: Eher eine kleinere Position in meinem Depot. Trotzdem war ich erstaunt, wie winzig die Ausschüttung ist.

Unterm Strich habe ich 2,75 Euro insgesamt erhalten. Das ist der Wert, den die tendenziell eher geringen 0,50 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr eben ausmachen. Demgegenüber steht ein Aktienpaket, das einen Wert von knapp über 3.000 Euro ausmacht. Eine sehr geringe Dividende. Wobei wir das eigentlich vorzeitig gesehen haben.

Setzen wir die Dividende von Meta Platforms trotzdem noch einmal in einen Kontext. Zumindest ein Investor dürfte jedes Vierteljahr einen Betrag erhalten, der sich lohnt.

Meta Platforms: Die kleine Dividende

Dass die Dividende von Meta Platforms überaus gering ist, war bereits meine erste Reaktion. Mit einer Dividendenrendite von ca. 0,4 % können wir nicht unseren Hofstaat finanzieren. Es sind jedoch gleichsam die attraktiven Aktienrückkäufe, die uns als Investoren eine solide Gesamtrendite per Kapitalrückführungen bescheren.

Meta Platforms zahlt trotzdem einen Gesamtbetrag per Dividende aus, der nicht unwesentlich ist. Derzeit sind ca. 2,6 Mrd. Aktien ausstehend. Bei lediglich 0,50 US-Dollar je Aktie bedeutet das einen Betrag von 1,3 Mrd. US-Dollar im Vierteljahr. Beziehungsweise: Von 5,2 Mrd. US-Dollar in einem Börsenjahr. Es sind und bleiben ca. 0,4 % Dividendenrendite, die wir als Investoren erhalten. Allerdings fließt doch eine Menge Geld in diese Form der Kapitalrückführungen.

Die Dividende von Meta Platforms ist allerdings eher für große Investoren interessant. Mark Zuckerberg hält zum Beispiel noch ca. 350 Mio. Aktien an dem von ihm gegründeten Konzern. Mit 175 Mio. US-Dollar, die er vierteljährlich erhält, kann er schon deutlich mehr anfangen. Möglicherweise hat er diesen Schritt ein wenig eigennützig initiiert. Er könnte damit Mittelzuflüsse erhalten, die seine zuvor getätigten, leichten Aktienverkäufe ausgleichen.

Auch für Vanguard mit ca. 183 Mio. Anteilsscheinen oder BlackRock mit ca. 156 Mio. Aktien könnte sich die Dividende lohnen. Für uns als kleine Privatinvestoren bleibt die Dividende wohl eher ein schmückendes Beiwerk.

Der Blick in die Zahlen und die Frage: Wird es mehr?

Einen Zweck zu bestimmen ist das eine. Die andere Frage ist selbstverständlich auch: Wird die Dividende von Meta Platforms mehr? Und welchen Anteil am Ergebnis oder des freien Cashflows schüttet das Management mit dieser Mini-Dividende an die Investoren aus?

Fangen wir am besten mit dem operativen Einblick an. Im Geschäftsjahr 2023 erreichte Meta Platforms ein Nettoergebnis in Höhe von 39 Mrd. US-Dollar. Der freie Cashflow lag hingegen bei beeindruckenden 43 Mrd. US-Dollar. Obwohl der US-Social-Media-Konzern daher 5,2 Mrd. US-Dollar per Dividende an die Investoren auszahlt, so beläuft sich der relative Anteil auf geringe 13,3 % des Nettoergebnisses und 12,1 % der freien Cashflows. Das ist wirklich vergleichsweise wenig. Die Mini-Dividende entspricht daher wirklich lediglich einem geringen Anteil am Gesamterfolg.

Alleine das könnte ein Indikator dafür sein, dass die Dividende von Meta Platforms langfristig mehr wird. Wobei noch weitere 30 Mrd. US-Dollar im Börsenjahr 2024 in Aktienrückkäufe fließen sollen. Zudem dürfte der Gesamtkonzern weiter in neue Geschäftsbereiche wie Realty Labs investieren. Das hemmt selbstverständlich die flexibleren Möglichkeiten, um in eine höhere Dividende zu reinvestieren.

Die Aktienrückkäufe sorgen jedoch konsequent dafür, dass die Gesamtdividende günstiger wird. Mit 30 Mrd. US-Dollar kann das Management schließlich gemessen an den heutigen Kursen ca. 60,8 Mio. ausstehende Aktien kaufen und einziehen und somit die Gesamtlast der Dividende um 30,4 Mio. US-Dollar pro Quartal reduzieren. Das könnten Indikatoren für Dividendenwachstum in Zukunft sein.

Im Moment bleibt mein Fazit jedoch bestehen: Die Dividende von Meta Platforms ist wirklich winzig. Und sie lohnt sich eher für größere Investoren wie eben Mark Zuckerberg.

Der Artikel Ich habe die erste Dividende von Meta Platforms erhalten: Wow, ist die klein! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Aktienwelt360 2024