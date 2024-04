dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 08.04.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Schlichter entschärft Tarifkonflikt der Luftsicherheitskräfte

BERLIN/FRANKFURT - Im Luftverkehr ist nach einem streikträchtigen Frühjahr die Gefahr weiterer Arbeitsniederlegungen deutlich gesunken. Seit Montag liegt für die rund 25 000 Luftsicherheitskontrolleure eine Schlichtungsempfehlung vor, die von Arbeitgebern und den Gewerkschaften mitgetragen wird. Sie steht noch unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der jeweiligen Gremien, für die laut der Gewerkschaft Verdi bis Dienstagmittag eine entsprechende Erklärungsfrist läuft. Die Annahme gilt als wahrscheinlich.

ROUNDUP 2: Frankfurt wieder Hauptbörse für Tui - Abschied von London

FRANKFURT AM MAIN - Der weltgrößte Reisekonzern Tui ist auch an der Börse wieder ein deutsches Unternehmen. An diesem Montag kehrt die Aktie, deren Hauptnotiz fast zehn Jahre lang in London erfolgte, nach Frankfurt zurück. "Frankfurt ist ab heute wieder unser Börsenplatz", sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Für den Konzern aus Hannover sei das ein Meilenstein. Ebel läutete am Vormittag zusammen mit Finanzvorstand Mathias Kiep in Frankfurt die Börsenglocke. Der erste Kurs der Aktie lag bei 7,73 Euro. Noch bis Juni soll die Aktie parallel auch in London auf dem Kurszettel stehen, dann wird der Handel dort eingestellt.

Gewerkschaften erhöhen Druck im Postbank-Tarifkonflikt

ESSEN/BERLIN - Vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt bei der Postbank erhöhen die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) den Druck mit erneuten Warnstreiks. Von Dienstag bis einschließlich Mittwoch sollen die Beschäftigten bundesweit ihre Arbeit in den Service-Einheiten (Backoffice) und Callcentern niederlegen, wie Verdi am Montag mitteilte. "Trotz wochenlanger Verhandlungen ist der Arbeitgeber nach wie vor nicht bereit, den Postbank-Beschäftigten substanziell entgegenzukommen", sagte Verhandlungsführer Jan Duscheck.

ROUNDUP 2: Aktivisten blockierten stundenlang Mercedes-Werk Bremen

BREMEN - Klimaaktivisten haben am Montagvormittag die Bahnverbindung des Mercedes -Werks in Bremen blockiert. Sie ketteten sich zum Teil an den Gleisen fest, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach fast sieben Stunden konnten die Ermittler die Blockade beenden.

ROUNDUP: Wachsender Verbraucherärger - Deutlich mehr Beschwerden bei Bafin

FRANKFURT - Schlechter Kundenservice, Probleme bei der IT-Umstellung der Postbank, schleppende Auszahlung von Versicherungsleistungen: Bei der Finanzaufsicht Bafin sind im vergangenen Jahr so viele Beschwerden von Verbrauchern über Banken, Versicherer und Wertpapierdienstleister eingegangen wie nie seitdem die Behörde die Zahlen veröffentlicht. Die Zahl der Beschwerden erhöhte sich zum Vorjahr deutlich um 62 Prozent auf 38 233 Fälle. Besonders groß war der Unmut von Bankkundinnen und -kunden. "Ein wesentlicher Teil der Beschwerden über Störungen im Privatkundenservice bei den Banken ging auf ein Finanzinstitut zurück", erläuterte Christian Bock, Leiter der Bafin-Verbraucherschutzabteilung am Montag.

US-Fluggesellschaft Spirit verschiebt Airbus-Bestellung

SEOUL - Der US-Billigflieger Spirit Airlines verzögert Auslieferungstermine von bestellten Airbus -Maschinen um Jahre. Damit spart er Geld. Für das zweite Quartal 2025 bis Ende 2026 bestellten Maschinen sollen nun 2030 und 2031 ausgeliefert werden, teilte die US-Fluggesellschaft am Montag mit. Darauf sei sich mit Airbus geeinigt worden. Details zum Auftragsvolumen gab es nicht. Es hieß aber, die Vereinbarung werde die Liquiditätslage von Spirit in den nächsten zwei Jahren um rund 340 Millionen US-Dollar verbessern. Die Verschiebungen beträfen zudem nicht Direkt-Leasing-Maschinen, die im genannten Zeitraum erwartet würden.

TSMC erhält milliardenschwere Zuschüsse und Kredite für drei Fabriken in den USA

HSINCHU - Die USA wollen den taiwanischen Chiphersteller TSMC mit milliardenschweren Zuschüssen und Darlehen beim Bau von Fabriken in Arizona unterstützen. Insgesamt soll der Konzern 6,6 Milliarden US-Dollar (rund 6,09 Mrd Euro) an Zuschüssen und bis zu fünf Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro) an Darlehen erhalten. Im Rahmen einer vorläufigen Vereinbarung werde TSMC eine dritte Fabrik in Phoenix errichten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese soll zu den bereits geplanten Fertigungsstätten in Arizona hinzukommen, die planmäßig ihre Produktion 2025 und 2028 aufnehmen. Damit investiere das Unternehmen mehr als 65 Milliarden Dollar in den Bundesstaat.

Netzbetreiber Fluxys steigt bei Ostsee-Anbindungsleitung für LNG ein

DÜSSELDORF - Der belgische Netzbetreiber Fluxys beteiligt sich an der Ostsee-Anbindungsleitung (OAL) zwischen dem umstrittenen LNG-Terminal in Mukran auf Rügen und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu habe die Tochter Fluxys Deutschland GmbH 25 Prozent der Anteile an OAL vom Fernleitungsnetzbetreiber Gascade erworben, teilten beide Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Die rund 50 Kilometer lange Pipeline verbindet das Terminal in Mukran mit dem Gasleitungsknotenpunkt in Lubmin. Fluxys will die Transportkapazitäten künftig eigenständig vermarkten.

Boeing von Southwest Airlines verliert Verkleidung von Triebwerk

DENVER - Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines hat während des Starts in Denver eine Abdeckung eines ihrer Triebwerke verloren. Das Verkleidungsteil sei gegen die Landeklappe gestoßen, hieß es am Sonntag (Ortszeit) in einer Mitteilung der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA). Daraufhin sei die Boeing 737-800 sicher zum Internationalen Flughafen in Denver zurückgekehrt. Angaben zur Schadensursache wurden zunächst nicht gemacht.

Weitere Meldungen -Zugstrecke Hamburg-Berlin: Sanierung kostet bis zu 2,2 Milliarden Euro -Bündnis fordert eine Milliarde Euro pro Jahr für Radinfrastruktur -Verbraucherbeschwerden bei Finanzaufsicht deutlich gestiegen -Berichte: Herthas Methodik-Leiter Broich vor Wechsel zum BVB -Mehr Fahrgäste bei Bussen und Bahnen -ROUNDUP: Schlichter bringt Tariflösung für Luftsicherheitskräfte -ROUNDUP: Aktivisten blockieren Mercedes-Werk Bremen

