Startschuss der Berichtssaison | Kursziele NVIDIA steigen.

Die Wall Street startet uneinheitlich in die Woche, mit einer leichten Lockerung der geopolitischen Spannungen in Nahost. Ansonsten warten Marktteilnehmer vor allem auf die am Mittwoch anstehenden März-Verbraucherpreise. Die Anzahl der für 2024 erwarteten Zinssenkungen sind seit Meldung der Arbeitsmarktdaten von drei auf nur noch zwei gesunken. Ab Dienstag beginnt bei Google außerdem die Next Cloud-Konferenz. Unabhängig davon empfiehlt die Deutsche Bank heute Broadcom mit einem Kursziel von $1500 zum Kauf. Außerdem hebt die KeyBanc die Ziele für NVIDIA auf $1200 an, was einem Anstiegspotential von 36% entspricht.



00:33 Überblick | Zinssenkung, Notenbankkommentare

03:31 Ausblick | Startschuss Berichtssaison

04:20 Viele Ertragswarnungen

05:40 Geopolitik | Israel, Iran

07:10 Boeing | Taiwan Semiconductor

09:15 Tesla | Carnival

10:35 Analysten zu Disney, Broadcom, Netflix, Ford u.a.

12:08 Google | Nvidia | ASML

13:30 China

15:00 Steuerdeadline: Bedeutung für den Markt



