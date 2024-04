NEDO wählt IHI Technology Development Initiative für grünes Innovationsfondsprojekt zur Beschleunigung der Elektrifizierung von Flugzeugen

Die IHI Corporation (TOKYO:7013) gab heute bekannt, dass die New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) die Initiative des Unternehmens für die Entwicklung von Technologien zur Steuerung der elektrischen Leistung sowie von Wärme- und Luftmanagementsystemen für das Flugzeugentwicklungsprojekt der neuen Generation im Rahmen des grünen Innovationsfonds-Programms dieser Organisation ausgewählt hat.

Im Rahmen dieses Projekts wird IHI Kerntechnologien für die Elektrifizierung von Flugzeugen wie Generatoren der Megawattklasse und den weltweit leistungsstärksten elektrischen Flugzeug-Turbokompressor entwickeln.

Das Unternehmen wird diese Kerntechnologien nutzen, um ein Energiekontrollsystem zu bauen, das ein hybrides elektrisches Antriebssystem und ein Wärme- und Luftmanagementsystem mit einem Klimatisierungssystem für Flugzeugzellen integriert. Ziel ist es, ein Systemkonzept für die Flugzeugzelle zu entwickeln, das einen geringeren Kraftstoffverbrauch als herkömmliche Flugzeuge aufweist.

Diese Initiative wird sich über einen Zeitraum von etwa sieben Jahren bis zum Finanzjahr, das im März 2031 endet, erstrecken.

IHI wird im Rahmen des Projekts dazu beitragen, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, indem es seine Anstrengungen zur Entwicklung einzigartiger Leichtbautechnologien intensiviert, einschließlich der Elektrifizierung von Flugzeugen, der Anwendung von Wasserstoff als Kraftstoff und der Entwicklung und Vermarktung synthetischer Kraftstoffe. Auf diese Weise wird IHI eine wichtige Rolle bei der Entwicklung kohlenstoffneutraler Flugzeuge spielen, die sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich tragfähig sind.

NEDO hat beschlossen, den ¥2 Billionen schweren grünen Innovationsfonds einzurichten, um die Anstrengungen zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu verstärken, einschließlich einer strukturellen Umgestaltung des Energie- und Industriesektors und umfangreicher Investitionen in Innovationen. Der Fonds wird Einrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors, die zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele zu verfolgen, in den nächsten 10 Jahren in allen Bereichen von Forschung und Entwicklung über Demonstrationen bis hin zur gesellschaftlichen Umsetzung der Ergebnisse unterstützen. Diese Unterstützung erfolgt in erster Linie in 14 vorrangigen Bereichen, für die die Strategie für grünes Wachstum Aktionspläne formuliert hat.

IHI ist ein führender japanischer Konzern der integrierten Schwerindustrie, der 1853 mit der Gründung der ersten modernen Schiffswerft des Landes seinen Anfang nahm. Das Unternehmen nutzte seine Schiffbautechnologie, um in die Bereiche Landmaschinen, Brücken, Anlagen, Flugzeugtriebwerke und andere Fertigungsbereiche zu expandieren. In den letzten Jahren hat IHI eine Reihe von Lösungen angeboten. Im Bereich Flugzeugtriebwerke ist IHI Japans führender Hersteller von Düsentriebwerken mit einem Marktanteil zwischen 60 und 70 %. Wir sind der Hauptauftragnehmer und Hersteller von Flugzeugtriebwerken, die vom Verteidigungsministerium verwendet werden. Wir arbeiten in internationalen Projekten mit, um große und kleine Triebwerke, Komponenten und Module für alle Arten von zivilen Flugzeugen zu entwickeln und zu liefern. Um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Triebwerken zu befriedigen und unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden, tragen wir zur Entwicklung von Triebwerken der nächsten Generation bei, die auf unseren fortschrittlichen Technologien basieren.

