ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller sei solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sei angesichts der herausfordernden Vergleichswerte aus dem vergangenen Jahr und den Trends zum Lagerabbau erfreulich gewesen. Jain verwies zudem auf die bestätigten Jahresziele und erwartet eine Wachstumsbeschleunigung von nun an./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 05:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 05:55 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------