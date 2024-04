Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte sich am deutschen Aktienmarkt zunächst nicht viel tun. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,07 Prozent auf 18.084 Punkte. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird unverändert erwartet.

Die EZB wird nach Einschätzung von Ökonomen ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich nicht antasten. Es wäre das fünfte Mal in Folge, dass die Notenbank die Zinsen nicht verändert. Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde dürfte jedoch eine Zinssenkung für Juni signalisieren. Die entscheidende Frage sei, ob Lagarde auf der Pressekonferenz Hinweise auf das Tempo nach der Entscheidung im Juni liefert, schrieb Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank.

Der Dax hatte sich am Vortag robust gezeigt und Kursverluste nach überraschend hohen Inflationsdaten aus den USA im späten Handel noch aufgeholt. Die runde Marke von 18.000 Zählern konnte der Leitindex halten. Nach oben ist unverändert das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18.567 Punkten das Maß aller Dinge.

Verluste an der Wall Street

Eine überraschend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hat den Investoren an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Stimmung vermiest. Der Dow Jones sackte im Verlauf auf den tiefsten Stand seit acht Wochen ab.

Überwiegend Verluste in Asien

Eine überraschend hohe Inflation in den USA hat am Donnerstag die Anleger an den Börsen Asiens vorsichtig gestimmt. Die Aussicht auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed erhielt durch die Daten einen weiteren Schlag.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.467 -0,29 Prozent Hang Seng 17.122 -0,12 Prozent CSI 300 3.510 +0,16 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 131,68 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4435 +0,60 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,541 -0,44 Prozent

Devisen: Euro bleibt vor EZB-Entscheid angeschlagen - Yen auf 34-Jahres-Tief

Im Tagesverlauf rückt die Geldpolitik im Euroraum in den Mittelpunkt. In Frankfurt entscheidet der EZB-Rat über seinen Kurs. Angesichts der rückläufigen Teuerung wird erwartet, dass eine erste Zinssenkung für die kommende Sitzung im Juni verbal vorbereitet wird. Bis dahin dürften die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau verharren.

Die US-Notenbank Fed könnte dagegen noch länger mit einer Lockerung ihrer straffen Geldpolitik warten. Denn die Inflation zeigt sich in den USA zäher als im Währungsraum, wie neue Inflationsdaten am Mittwoch gezeigt hatten. Der US-Dollar hatte davon stark profitiert. Im Gegenzug geriet nicht nur der Euro, sondern auch der japanische Yen unter Druck. Zum Dollar fiel der Yen auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1990, was staatliche Interventionen am Devisenmarkt wahrscheinlicher werden lässt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0745 +0,03 Prozent USD / JPY 152,91 -0,17 Prozent EUR / JPY 164,31 -0,12 Prozent

Ölpreise legen leicht zu

Seit Wochenbeginn bewegen sich die Rohölpreise knapp unterhalb ihrer Höchststände seit Oktober, die sie in der vergangenen Woche markiert hatten. Seit Jahresbeginn hat sich europäisches Erdöl um etwa 13 Dollar oder 17 Prozent verteuert. Ausschlaggebend sind die zahlreichen geopolitischen Krisen, allen voran die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Hinzu kommt, dass große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland ihr Angebot seit längerem knapp halten.

Sorte Kurs Veränderung Brent 90,63 USD +0,15 USD WTI 86,37 USD +0,16 USD

Umstufungen von Aktien

- STIFEL SENKT K+S AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 12,5 (14,0) EUR

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 25 (23) EUR - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS SENKT JUPITER FUND AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W) - ZIEL 85 (88) PENCE

- BARCLAYS SENKT LIONTRUST ASSET AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 760 (1000) PENCE

- JPMORGAN HEBT MARKS & SPENCER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 330 (260) PENCE

- JPMORGAN HEBT SUBSEA 7 AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 220 (180) NOK

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

06:30 CHE: VAT, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: Kuka, Jahres-Pk, Augsburg

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 DEU: BSH, Jahrespressegespräch

10:00 DEU: Amprion, Jahreszahlen

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung

11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

16:00 CHE: Emmi, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ESP: Telefonica, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/24

03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 2/24

10:00 ITA: Industrieproduktion 2/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/24

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)

14:30 USA: Erzeugerpreise 3/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Beginn der Frühlingstagung von IWF und Weltbank

