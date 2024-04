Wer sein Geld international anlegt, etwa in Dollar, Pfund oder Schweizer Franken, kann nicht nur sein Risiko streuen, sondern teils auch auf attraktive Renditen hoffen. Wir zeigen, welche Bonds und ETFs sich für Privatanleger eignen.

Marcus Ashworth hat eine klare These: Der Euro wird wieder auf Parität zum Dollar fallen, ein Euro also wieder einen Dollar kosten. Noch liegt die Gemeinschaftswährung bei knapp 1,09 Dollar. Wieso glaubt der heutige Bloomberg-Kolumnist und ehemalige Chefstratege einer chinesischen Investmentbank an einen solchen Schwächeanfall des Euro? Seine Argumente: Die Zinsen in den USA und Europa laufen auseinander, außerdem seien die Wachstumsaussichten für die Eurozone deutlich schlechter als in Übersee. Beides spräche für tendenziell höhere Dollar-Notierungen, schreibt er in einer aktuellen Kolumne.