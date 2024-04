EQS-News: Gerresheimer mit solidem Start ins Geschäftsjahr 2024

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Gerresheimer mit solidem Start ins Geschäftsjahr 2024

Organisches Wachstum: Umsatz +2,8 %, Adjusted EBITDA +5,9 %

Kapazitätsausbau in Amerika, Europa und Asien schreitet wie geplant voran

Prognose bestätigt

Düsseldorf, 11. April 2024. Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, ist auch im 1. Quartal 2024 mit einem organischen Plus beim Umsatz von 2,8 % und beim Adjusted EBITDA von 5,9 % weiter profitabel gewachsen. Angetrieben wurde das Wachstum vor allem durch die gute Performance des Geschäftsbereichs Plastics & Devices. Der Umsatz erreichte 466,1 Mio. Euro (Q1 2023: 457,8 Mio. Euro), das Adjusted EBITDA 80,9 Mio. Euro (Q1 2023: 78,0 Mio. Euro). Die Adjusted EBITDA-Marge verbesserte sich organisch gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,5 Prozentpunkte auf 17,3 % (Q1 2023: 16,8 %). Die Margenausweitung spiegelt den veränderten Produktmix mit einem höheren Anteil innovativer und speziell zugeschnittener Lösungen wider. Der globale Kapazitätsausbau, darunter für Spritzen, Pens und Autoinjektoren, schreitet wie geplant voran. Der Vorstand bestätigt seine Prognose für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 sowie den mittelfristigen Ausblick. 2024 erwartet Gerresheimer ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5 und 10 % sowie ein Adjusted EBITDA zwischen 430 und 450 Mio. Euro.

„In den nächsten Monaten laufen wie geplant weitere neue Linien für langjährige Großaufträge an“, erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. “Das wird sich positiv auf unsere Wachstumsdynamik auswirken. Wir sind voll auf Kurs und bestätigen deshalb unsere Prognose für das Gesamtjahr.“

Plastics & Devices: Hohe Nachfrage bei Spritzen, Pens und Inhalatoren

Der Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte im 1. Quartal 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 258,4 Mio. Euro (Q1 2023: 228,7 Mio. Euro). Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal lag bei 13,7 %. Angetrieben wurde das Wachstum vor allem von der Nachfrage nach Drug-Delivery Systemen wie Spritzen, Pens und Inhalatoren.

Das Adjusted EBITDA erreichte 59,3 Mio. Euro (Q1 2023: 46,9 Mio. Euro). Das organische Wachstum im Vergleich zum Vorjahrquartal lag hier bei starken

27,3 %. Die Adjusted EBITDA-Marge stieg auf 22,9 % (Q1 2023: 20,5 %). Organisch legte die Marge um 2,4 Prozentpunkte zu. Die Margenausweitung spiegelt den veränderten Produktmix wider, mit einem höheren Anteil hochwertigerer Produkte.

Primary Packaging Glass: Pharmageschäft mit Lagerbestandseffekten

Im 1. Quartal 2024 erreichte der Umsatz im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass 208,4 Mio. Euro (Q1 2023: 227,5 Mio. Euro). Er lag damit organisch um 7,2 % unter dem Vorjahresquartal. Der Umsatzrückgang lässt sich im Wesentlichen auf eine geringere Nachfrage im Pharmageschäft aufgrund von Lagerbestandseffekten bei Kunden zurückführen.

Das Adjusted EBITDA erreichte 34,8 Mio. Euro (Q1 2023: 40,7 Mio. Euro). Organisch lag das Adjusted EBITDA um 11,4 % unter dem Vorjahresquartal. Die Adjusted EBITDA-Marge betrug 16,7%, nach 17,9 % im Vorjahresquartal. Organisch ging die Marge um 0,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal zurück.

Fortsetzung des profitablen Wachstums

Gerresheimer erwartet auf Basis des hohen Auftragsbestands sowohl 2024 als auch in den Folgejahren das profitable Wachstum fortzusetzen.



Prognose für das Geschäftsjahr 2024 (organisch)

- Umsatzwachstum: 5-10 %

- Adjusted EBITDA: 430-450 Mio. Euro

- Adjusted EPS-Wachstum: 8-12 %

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (organisch)

- Umsatzwachstum: 10-15 %

- Adjusted EBITDA-Marge: ≥ 22 %

- Adjusted EPS-Wachstum: ≥ 10 %



Mittelfristige Prognose (organisch)

- Umsatzwachstum: ≥ 10 %

- Adjusted EBITDA-Marge: 23-25 %

- Adjusted EPS-Wachstum: ≥ 10 %



Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2024 ist auf der Gerresheimer Website hier verfügbar:

https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/berichte



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech-und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

www.gerresheimer.com



