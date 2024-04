Die VW-Aktie ist billig wie selten - zu Recht?

Die aktuellen Auslieferungszahlen von VW nähren Zweifel an der Elektro-Strategie des Dax-Konzerns - die Aktie ist so niedrig bewertet wie selten zuvor. Wer hier ein Schnäppchen wittert, sollte sich aber zunächst die riskante Strategie von VW vor Augen führen.

VW verkauft weniger E-Autos. Das ist die Quintessenz der am 10. April vorgestellten Absatzzahlen für das erste Quartal 2024. Drei Prozent beträgt das Minus in dem Bereich. Dabei soll er doch eigentlich ein Wachstumsmotor für den Konzern sein - und zentrales Zukunftsfeld. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs nach Veröffentlichung der Zahlen wieder abtauchte. Bei Kursen unter 125 Euro je Vorzugsaktie winken Neueinsteigern derzeit über sieben Prozent Dividendenrendite, das Kurs-Gewinn-Verhältnis fürs laufende Jahr ist auf mickrige vier gepurzelt. Die Fokussierung auf E-Mobilität insgesamt scheint bei Anlegern schlecht anzukommen: In den vergangenen drei Jahren hat sich der VW-Kurs etwa halbiert. Ein Blick in die Zahlen des Konzerns liefert Anhaltspunkte, ob diese Skepsis der Börse gerechtfertigt ist - oder die VW-Aktie gerade Schnäppchen.