Trading-Chance Hannover Rück: Kreuzunterstützung kommt in Reichweite

Wenn Anleger sich im Rahmen der DAX-Aktien fragen, wo man da mit überschaubarem Risiko noch einsteigen könnte, werden immer wieder Versicherungsaktien wie die Hannover Rück genannt und eingesammelt. Jetzt hat diese Aktie eine solide Korrektur gezeigt und nähert sich einer massiv wirkenden Kreuzunterstützung: Eine Trading-Chance auf der Long-Seite.

Der Gewinn des Jahres 2023 war ein neuer Rekord. Und für 2024 rechnen die Experten auf Basis des optimistischen Ausblicks des im DAX gelisteten Rückversicherers mit dem nächsten, neuen Hoch beim Gewinn pro Aktie. Zugleich ist die Aktie von der Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) her im Vergleich zu früheren Jahren immer noch nicht teuer und die Dividendenrendite überdurchschnittlich. Kein Wunder, wenn viele Investoren sich sagen: Im Zweifel kann man diese Aktie immer kaufen … und es in den letzten Monaten auch taten.

Günstiges KGV, solide Dividende und intakter Aufwärtstrend

Die Chance, dass man diese Denk- und Handlungsweise fortsetzt, steht nicht schlecht, eben wegen dieser günstigen Konstellation aus niedrigem KGV und hoher Dividende. Zwar könnte das im Schnitt bei 239 Euro liegende Kursziel der Analysten den Run grundsätzlich ausbremsen, aber:

Das war auch in den vergangenen Monaten nicht der Fall. Denn dieses Durchschnitts-Kursziel hat sich in den vergangenen sechs Monaten sukzessiv nach oben bewegt, vor einem halben Jahr lag es noch bei 205 Euro … aber die Anleger kauften dennoch, den Großteil der Zeit notierte die Aktie über diesem Ziel. Und das könnte erneut gelingen, denn die überfällige Korrektur der Hannover Rück-Aktie trifft jetzt in Kürze auf eine markante, solide daher kommende Kreuzunterstützung, wie wir im Chart sehen:

Markante Kreuzunterstützung in Reichweite

Die Hannover Rück-Aktie hat aktuell auf den Level des damaligen Rekordhochs vom Dezember bei 229,90 Euro zurückgesetzt. Angesichts der bereits jetzt wieder im überverkauften Bereich notierenden markttechnischen Indikationen wie des hier gezeigten Stochastik-Oszillators könnte das schon für neue Käufe sorgen. Käme es anders, würde indes eine deutlich massivere Supportzone nur wenig darunter warten:

Im Bereich zwischen 215 und 221 Euro warten die mittelfristige, im März 2023 etablierte Aufwärtstrendlinie, die Zwischenhochs vom vergangenen Herbst und zudem auch noch die 200-Tage-Linie. In Verbindung mit den hier im Gegensatz zu nicht wenigen anderen DAX-Titeln noch günstig wirkenden Fundamentals dürfte das diejenigen, die am Hoch erst einmal Kasse gemacht haben, allemal wieder zum Einstieg locken, so dass wir hier eine gute Chance sehen, dass die Aktie, sofern sie dieses Zone testen sollte, dort hält und dreht.

Trendkonform in die Korrektur hinein Long

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 152,522 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir bei 213 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 6,00 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Hannover Rück-Aktie lautet HG4WCH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 244,40 Euro, 256,60 Euro

Unterstützungen: 229,90 Euro, 221,10 Euro, 215,14 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Hannover Rück

Basiswert Hannover Rück WKN HG4WCH ISIN DE000HG4WCH1 Basispreis 152,522 Euro K.O.-Schwelle 152,522 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 6,00 Euro

