Vergiss Peloton Interactive: Dieser italienische Wachstumswert zeigt, wie es operativ besser geht (attraktive Bewertung und Dividende inklusive)!

Peloton Interactive (WKN: A2PR0M) war vor nicht allzu langer Zeit einer der heißesten Favoriten unter den Tech-Aktien. Konkret profitierte das Unternehmen mit digitalisierten Fitnessgeräten und Fitness-Apps von der Corona-Pandemie und dem Trend zu New Work.

Anfang 2021 war es mit der Euphorie allerdings vorbei. Die Wachstumsraten enttäuschten, die hohe Bewertung belastete und auch operative Probleme – wie der Tod eines Kindes durch eines seiner Laufbänder – prägten das Tagesgeschäft.

Noch kein Gewinn bei Peloton Interactive in Sicht

Bis heute wurde dabei kein einziger Cent Gewinn ausgewiesen, weder bilanziell im Income Statement noch beim Free Cashflow in der Kapitalflussrechnung. Im zweiten Quartal 2024, das am 31. Dezember 2023 endete, wurden sogar rückläufige Tendenzen bei den Nutzermetriken gemeldet.

So sank die Anzahl der Nutzer zum Ende des zweiten Quartals 2024 um 4 % auf 6,4 Millionen. Auch die Zahl der kostenpflichtigen App-Abonnements war mit einem Nutzerverlust von 16 % im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Der katastrophale Einbruch des Aktienkurses von fast 96 % in den letzten drei Jahren spiegelt diese Entwicklung wider.

Megatrend weiter intakt

Dabei klingt das Kerngeschäft des Unternehmens, das sich mit der Digitalisierung von Fitnessgeräten beschäftigt, keineswegs uninteressant. Ja, die eigene interaktive Fitnessplattform mit über 6 Millionen treuen Mitgliedern verspricht eine hohe Skalierbarkeit. Leider ist es dem Unternehmen bisher nicht gelungen, diese gut zu kapitalisieren. Auch bei der Skalierung zeigen sich Schwächen.

Italienischer Wettbewerber startet durch

Anders scheint es beim italienischen Unternehmen Technogym (WKN: A2AHWL) zu laufen. Das Unternehmen stellt ähnlich wie Peloton Interactive Heimfitnessgeräte her, die stark digitalisiert sind.

Hier wurden allerdings zuletzt neue Rekordumsätze von 808 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023 gemeldet – ein Plus von 14 % auf währungsbereinigter Basis.

Die Marktkapitalisierung liegt mit knapp 2 Mrd. US-Dollar bereits deutlich über der des abgestürzten Konkurrenten Peloton Interactive, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.

Im Gegensatz zum amerikanischen Konkurrenten ist das Unternehmen bereits profitabel und zahlt eine solide Dividende. Im Geschäftsjahr 2023 blieb ein Gewinn von 78 Mio. Euro übrig, was einer Nettomarge von fast 10 % entspricht. Zur Ausschüttung werden 52 Mio. Euro vorgeschlagen. Zusätzlich kauft das Unternehmen Aktien im Millionenwert zurück.

Angesichts einer Nettofinanzposition von 126,8 Mio. Euro kann sich das Unternehmen eine hohe Ausschüttung an die Aktionäre leisten. Der Free Cashflow liegt mit 71,5 Mio. Euro in der Nähe des Jahresüberschusses. Betrachtet man die Bewertung, so ist das erwartete KGV mit knapp über 20 nicht hoch.

Fazit zur Technogym-Aktie

Insgesamt kann man den italienischen Branchenaufsteiger aus heutiger Sicht durchaus als die bessere Alternative zu Peloton Interactive bezeichnen. Allerdings sollten auch hier die Tücken des Geschäftsmodells nicht außer Acht gelassen werden.

Diese lassen sich mit einer hohen Kapitalintensität und Zyklizität beschreiben. Schließlich werden keine fünf Euro Verbrauchsgüter verkauft, sondern Fitnessgeräte für Privathaushalte im teilweise fünfstelligen Bereich.

Mehr Fantasie könnte es bei der digitalen Plattform selbst geben. Hier gilt es, das zu verbessern, woran Peloton Interactive zuletzt scheiterte: Eine stetige Skalierung der Plattform und abschließende Kapitalisierung. Gelingt dies, könnten in Zukunft noch deutlich höhere Kurse möglich sein.

Der Artikel Vergiss Peloton Interactive: Dieser italienische Wachstumswert zeigt, wie es operativ besser geht (attraktive Bewertung und Dividende inklusive)! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024