Die firmeneigenen Servicezentren von Textron Aviation erhalten von der NATA die Rezertifizierung als umweltfreundliches Luftfahrtunternehmen

Das Engagement von Textron Aviation im Bereich der Nachhaltigkeit wurde erneut gewürdigt, als sein globales Servicenetzwerk von der National Air Transportation Association (NATA) die Rezertifizierung als "Green Aviation Business" erhielt. Diese Anerkennung ist Teil des NATA-Programms Sustainability Standard for Aviation Businesses, das die ökologische Nachhaltigkeit innerhalb der Branche fördert.

Beechcraft-, Cessna- und Hawker-Kunden erhalten werkseitigen Support, Wartung und Modifikationen durch Textron Aviation Inc. ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), über sein globales Netzwerk von Service- und Ersatzteilzentren, mobilen Serviceeinheiten und 24/7 1CALL AOG Support.

Vier der 20 firmeneigenen Servicezentren von Textron Aviation - Singapur, Paris, Zürich und Indianapolis - haben ihren Tier-1-Status rezertifiziert, indem sie über die Zertifizierungsanforderungen der NATA hinausgegangen sind und zusätzliche nachhaltige Praktiken eingeführt haben.

Dazu gehören der Verzicht auf Einweg-Kunststoffartikel, die Installation einer Bewegungsmelder-Beleuchtung und energieeffiziente Küchengeräte und Sanitäranlagen. Diese Standorte haben auch Richtlinien entwickelt, um den Leerlauf von Bodengeräten zu reduzieren. In diesem Jahr hat das Service Center in Valencia zum ersten Mal den Tier 2-Status erreicht.

"Wir investieren weiterhin in unsere Prozesse und Einrichtungen, um nachhaltige Lösungen auf der ganzen Welt zu fördern, denn wir wissen, wie wichtig es ist, wirtschaftliches Wachstum zu fördern und gleichzeitig unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten", sagte Brian Rohloff, Senior-Vizepräsident, Kundendienst.

Um die Basiszertifizierung zu erlangen, müssen alle Einrichtungen einen Basis-Kohlenstoff-Fußabdruck erstellen und an der Reduzierung der Treibhausgasemissionen arbeiten. Außerdem müssen sie Recyclingprogramme anbieten, papierlose Systeme einführen, LED-Beleuchtung installieren und den Gebrauch von Kunststoffwasserflaschen reduzieren. Das Unternehmen unterstützt aktiv die Entwicklung nachhaltiger Antriebslösungen, wie z. B. Wasserstoff- und Hybridelektroantriebe, und engagiert sich weiterhin aktiv in Nachhaltigkeitsinitiativen innerhalb der Luftfahrtindustrie.

Nachhaltigkeit bei Textron Aviation

Textron Aviation setzt sich für ökologische Nachhaltigkeit und den Schutz natürlicher Ressourcen ein und unterstützt die Verpflichtung der Geschäftsluftfahrt zum Klimawandel. Im Einklang mit der übergreifenden Vision von Textron Inc. hat sich Textron Aviation unternehmensweite Ziele gesetzt, die sich über einen Zeitraum von fünf Jahren erstrecken, um den Weg in eine grünere Zukunft zu ebnen. Bis Ende 2025 will das Unternehmen die Treibhausgasemissionen um 20 % senken und gleichzeitig eine 10-prozentige Reduzierung des Energieverbrauchs, des Wasserverbrauchs und des Abfallaufkommens anstreben.

Darüber hinaus hat Textron Aviation die Kraft der erneuerbaren Windenergie genutzt, um fast seinen gesamten Strombedarf in Kansas zu decken. Diese Mischung aus Nachhaltigkeit und Innovation ist ein Beleg für das Engagement des Unternehmens für den Umweltschutz.

Solide Investitionen in die Produkte und Anlagen von Textron Aviation fördern die Nachhaltigkeit in der Konstruktion und im Betrieb. Die Beechcraft Denali und die Cessna Citation Ascend verkörpern das Engagement des Unternehmens für die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung der Effizienz durch seine Flugzeugprojekte. Den Kunden wird die Möglichkeit geboten, ihre Flugzeuge mit nachhaltigem Flugbenzin (SAF) zu übernehmen, und sie können ihre Flugzeuge mit dieser umweltfreundlichen Alternative im Servicezentrum des Unternehmens in Wichita, Kansas, betanken.

Über den Service von Textron Aviation

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein konkurrenzloses globales Servicenetz bekannt, das einen umfassenden Lebenszyklus-Support bietet. Zusätzlich zu den umfangreichen firmeneigenen Niederlassungen haben die Jet- und Turboprop-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem weltweiten Netz von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Darüber hinaus bietet Textron Aviation ein mobiles Support-Programm mit mehr als 40 mobilen Service-Einheiten, drei speziellen Support-Flugzeugen sowie Service-Technikern und -Support vor Ort. Weitere Informationen zu den Serviceprogrammen von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist auf der ganzen Welt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation + Training bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

