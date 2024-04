OTS: maincubes Holding & Service GmbH / maincubes ernennt Martin Murphy zum ...

maincubes ernennt Martin Murphy zum Chief Operating Officer Frankfurt am Main (ots) - Martin Murphy ist ab dem 15. April 2024 Chief Operating Officer (COO) von maincubes, einem der führenden europäischen Entwickler und Betreiber von Rechenzentren. Als Teil des maincubes Management-Teams leitet er die internen Betriebsprozesse und verantwortet die reibungslose Überführung neuer Standorte und Kapazitäten in den Live-Betrieb. Darüber hinaus wird er die operative Weiterentwicklung des Unternehmens stärken und die von maincubes im Rahmen des internationalen Wachstums implementierten ESG-Initiativen mittragen. "Ich bin begeistert von der Möglichkeit, bei maincubes einzusteigen und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Für maincubes bieten sich enorme Wachstumschancen, um vom beispiellosen Rückenwind in der Rechenzentrumsbranche zu profitieren. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, um die Wachstumsambitionen von maincubes zu unterstützen", sagte Martin Murphy, COO von maincubes. Murphy verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Rechenzentrumsbranche. Zuletzt war er als President EMEA bei Salute Mission Critical tätig, einem weltweit operierenden Full-Lifecycle Serviceanbieter für führende Rechenzentrumsunternehmen. Dorthin wechselte er nach der Übernahme von AMS Helix, einem auf Rechenzentren spezialisierten Projektmanagement- und Beratungsunternehmen, das Martin Murphy 2021 mitbegründete und als CEO leiteteZuvor war er als Chief Operating Officer der CBRE Data Centre Solutions tätig und für das Service Angebot an mehr als 800 Rechenzentren weltweit verantwortlich. "Martin Murphy ist eine versierte Führungspersönlichkeit und weltweit für seine beeindruckende Erfolgsbilanz bekannt", sagt Oliver Menzel, CEO und Gründer von maincubes. "Mit seiner Erfahrung in verschiedenen Rollen der Rechenzentrumsbranche, bringt Murphy viel internationale Expertise mit, die den effizienten Betrieb und die Entwicklung von Rechenzentren vorantreiben. Zudem wird er dazu beitragen, die Position von maincubes als einem führenden europäischen Rechenzentrumsbetreiber weiter zu manifestieren. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben." "Die Berufung von Martin Murphy in den Vorstand steht im Einklang mit der Wachstums- und Internationalisierungsstrategie von maincubes und dem Ziel, das Unternehmen als führenden Rechenzentrumsbetreiber für öffentliche, globale Hyperscale- und Cloud-Kunden zu etablieren. Er bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und unschätzbare Einblicke und Erfahrungen aus seinen verschiedenen Führungspositionen in der Rechenzentrumsbranche mit", ergänzt Zahl Limbuwala, Executive Chairman des Advisory Board von maincubes und Operating Partner bei DTCP. Martin Murphy tritt die Nachfolge von Stephan Harren an, der seit 2022 als COO von maincubes tätig war. "Stephan Harren hat sich als langjährige Führungspersönlichkeit stark für maincubes engagiert, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Er wird weiterhin eine leitende Funktion ausüben, eng mit Martin Murphy zusammenarbeiten und eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum und den Erfolg von maincubes spielen", ergänzt CEO Menzel. Über maincubes: Als ein führender europäischer, carrier- und cloudneutraler Anbieter entwickelt und betreibt maincubes Rechenzentren in den Regionen Frankfurt, Berlin und Amsterdam. Die Rechenzentren bieten ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, zertifizierter Nachhaltigkeit, aktueller Qualitätsstandards und flexibler Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Mit modernster Technik in den Rechenzentren garantiert maincubes die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur seiner Kunden. Zu den Kunden von maincubes gehören der öffentliche Sektor, Hyperscaler, internationale Cloud-Service-Provider und Blue-Chip-Unternehmen, die Wert auf eine nachhaltige, ausfallsichere und leistungsstarke digitale Infrastruktur legen. maincubes wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main. http://www.maincubes.com . Pressekontakt: Alisa Ehlert Communications Manager International maincubes Holding & Service GmbH Tilsiter Straße 1 D-60487 Frankfurt am Main http://www.maincubes.com t: +49 (69) 6976810-38 e: mailto:presse@maincubes.compresse@maincubes.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173640/5758213 OTS: maincubes Holding & Service GmbH