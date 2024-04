G7-Außenminister treffen sich auf Capri - Nahost und Ukraine Themen

CAPRI (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Sorgen um einen Flächenbrand in Nahost kommen die Außenminister der Gruppe sieben großer Industrienationen (G7) an diesem Mittwoch auf der italienischen Insel Capri zusammen. Im Mittelpunkt der bis Freitag andauernden Beratungen werden neben der Lage nach dem iranischen Angriff auf Israel vom Wochenende voraussichtlich der Krieg in der Ukraine, die israelische Militäraktion gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen und die verheerende humanitäre Situation der Zivilbevölkerung dort stehen. Für Deutschland nimmt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem Treffen teil. Sie wollte direkt von neuerlichen Krisengesprächen in Israel nach Capri reisen. Weitere Mitgliedsländer der G7-Runde sind die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Italien führt in diesem Jahr den Vorsitz./cs/bk/DP/nas