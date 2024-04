EQS-News: ecotel communication ag: Strategischer Wechsel im Vorstand

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

ecotel communication ag: Strategischer Wechsel im Vorstand



18.04.2024 / 13:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Generationenwechsel vollzogen

André Borusiak wird zum 01.07.2024 neuer Vertriebsvorstand

Christian van den Boom wird zum 01.09.2024 Finanzvorstand

Veränderung des Vorstandes mit ausgewiesenen Branchenexperten unterstützt den beschrittenen Wachstumspfad mit Fokus auf Cloud-Kommunikation und intelligente Breitbandlösungen für Firmenkunden (cloud & fiber)

Düsseldorf, 18. April 2024.

Die ecotel communication ag, führender Qualitätsanbieter moderner Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden, stellt die Weichen für seine Zukunft und schließt den Umbau der Unternehmensführung ab. Das Unternehmen gab heute einen Wechsel sowie einen Ausbau des Vorstandsteams bekannt.

Andr

é

Borusiak (47) wird demnach ab dem 1. Juli 2024 zum Vertriebsvorstand

berufen

und folgt damit auf Achim Theis (59), der die Gesellschaft über zwei Jahrzehnte als Vorstand geprägt und verantwortet hat und dem Unternehmen auch weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht.

André Borusiak verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und war zuvor in unterschiedlichen Management-Positionen bei Siemens als auch bei Vodafone tätig, wo er zuletzt den Vertrieb an Global Accounts verantwortete. Er bringt einen reichen Erfahrungsschatz nicht nur aus Vertrieb, sondern auch aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Partnermanagement mit und wird mit seiner Kundenorientierung und seinem Innovationsdrang ecotel neue Impulse geben.

Zum 1. September 2024 wird Christian van den Boom (42) als Finanzvorstand bestellt

. Dieses Ressort wird derzeit von Markus Hendrich (CEO) verantwortet und durch Holger Hommes als Prokurist geleitet. Holger Hommes wird auch weiterhin als Prokurist in der neuen Berichtslinie für Finanzen- und Compliance-Management tätig sein und seine Erfahrung an Christian von den Boom weitergeben.

Mit 20 Jahren Berufserfahrung im Finanzbereich, davon 12 Jahre in der Telekommunikationsbranche, verfügt Christian van den Boom über ein tiefgreifendes Fachwissen und umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Finanzmanagements. In seiner vorherigen Position als CFO der Deutsche Glasfaser Gruppe war er verantwortlich für die strategische Finanzführung des Unternehmens, welches die Bereiche Controlling und Unternehmensplanung, Accounting, Treasury und Kapitalmarktkommunikation, Business Intelligence sowie Einkauf umfasst.

„Ich freue mich sehr, mit André Borusiak und Christian van den Boom gleich zwei ausgewiesene Experten an meine Seite zu bekommen“,

so Markus Hendrich, der als Vorsitzender des Vorstandes weiterhin die Transformation des Unternehmens sowie den eingeschlagenen Wachstumskurs treiben wird.

„Ihre Expertise, vor allem aber ihr wacher Blick auf den Markt und das Wettbewerbsumfeld und der gemeinsame Willen zum Erfolg werden dem Unternehmen helfen, den Kurs schneller und zielgerichteter zu verfolgen, die Wachstumschancen am Markt schneller und besser zu nutzen sowie die Positionierung der ecotel im Kapitalmarkt weiter auszubauen.“

Mit diesen Personalia wird der eingeschlagene Weg des Generationenwechsels weitergeführt. Bereits 2023 hat Wilfried Kallenberg (63) sein Aufgabengebiet als Prokurist und Chief Technology Officer (CTO) an seinen Nachfolger Alexander Wiese (39) übergeben, weiterhin wurde Sabrina Bublitz (42) zur Prokuristin und zum Chief Portfolio Officer (CPO) ernannt. Gemeinsam mit Holger Hommes und Oliver Jansen ergänzen diese Prokuristen das geschäftsführende Board der Gesellschaft.

Uwe Nickl, Vorsitzender des Aufsichtsrates, ergänzt: „Zunächst möchte ich Achim Theis ganz herzlich danken. Er hat für die ecotel communication ag seit der Gründung im Jahre 1998 den Vertriebsbereich entscheidend geprägt und verantwortet. Der Aufsichtsrat heißt auch die beiden neuen Vorstände Christian van den Boom und André Borusiak willkommen. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Damit ist nun das neue Vorstandsteam komplett und die Veränderung des Management Boards abgeschlossen. Den vor drei Jahren angekündigten Generationswechsel haben wir nunmehr in allen Bereichen einvernehmlich und strukturiert vollzogen. Danke an alle Beteiligten - und nun freuen wir uns auf die neuen Impulse für die weitere Unternehmensentwicklung.“

Über das neue Vorstandsteam:

André Borusiak

(geb. 1977) übernimmt zum 1. Juli 2024 die Position des Vertriebsvorstand der ecotel communication ag und ist damit für die Bereiche Geschäftskundenvertrieb, Key Account Management und Digital Commerce zuständig. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und war zuvor in unterschiedlichen Management Positionen bei Siemens als auch bei Vodafone tätig. Daraus resultiert ein reicher Erfahrungsschatz nicht nur aus Vertrieb, sondern auch aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Partnermanagement. Er verfügt über einen MBA der NIMBAS Graduate School of Management in Bradford.

Christian van den Boom

(geb. 1982) übernimmt zum 01. September 2024 die Position des Finanzvorstand der ecotel communication ag. Mit 20 Jahren Berufserfahrung im Finanzbereich, davon 12 Jahre in der Telekommunikationsbranche, verfügt er über ein tiefgreifendes Fachwissen und umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Finanzmanagements. In seiner bisherigen Position als CFO der Deutsche Glasfaser Gruppe war er verantwortlich für die strategische Finanzführung des Unternehmens, welches die Bereiche Controlling und Unternehmensplanung, Accounting, Treasury und Kapitalmarktkommunikation, Business Intelligence sowie Einkauf umfasst. Er hat einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH).

Markus Hendrich

(geb. 1980) ist Vorstandsvorsitzender der ecotel communication ag und seit Juli 2020 im Vorstand der Gesellschaft. In dieser Funktion verantwortet er aktuell die Bereiche Wholesale, Finanzen, Strategie, Technik, Operations, Portfolio und Prozesse sowie zentrale Verwaltungsbereiche. Der studierte Wirtschaftspsychologe ist seit fast 25 Jahren in der Telekommunikationsbranche aktiv und war zuvor über 10 Jahre in verschiedenen Management-Positionen bei der QSC AG und der Plusnet GmbH, einem Unternehmen der EnBW, tätig, zuletzt als Geschäftsführer für Technologie, Produktmanagement und Marketing. Gemeinsam mit dem Firmengründer Peter Zils vertritt Markus Hendrich die ecotel und die Interessen der Geschäftskunden im Präsidium des wichtigsten Wettbewerbsverbandes VATM.

Über die ecotel communication ag

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

www.ecotel.de

Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail:

investorrelations@ecotel.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

www.ecotel.de

André Borusiak Markus Hendrich Christian van den Boom

18.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: ecotel communication ag Prinzenallee 11 40549 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 55 00 70 Fax: +49 (0)211 55 00 7 222 E-Mail: info@ecotel.de Internet: http://www.ecotel.de ISIN: DE0005854343 WKN: 585434 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1882793

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1882793 18.04.2024 CET/CEST