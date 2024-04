EQS-News: Sto SE & Co. KGaA: Langfristige Nachfolge für Vorstandsbereich Technik bei Sto gesichert; Wechsel im Aufsichtsrat vorbereitet

EQS-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

P E R S O N A L I A Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Langfristige Nachfolge für Vorstandsbereich Technik bei Sto gesichert - Dienstvertrag von Jan Nissen endet planmäßig zum 31. Dezember 2024

Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin STO Management SE bestellt Jost Bendel zum Nachfolger

Wechsel im Aufsichtsrat der Sto SE & Co. KGaA vorbereitet

Stühlingen, 18. April 2024 – Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung hat der Aufsichtsrat der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA den Neuabschluss eines Vorstandsvertrags mit Jost Bendel beschlossen. Er wurde ab dem 1. September 2024 bis zum 31. August 2028 für vier Jahre als Vorstand der STO Management SE bestellt, da das langjährige Vorstandsmitglied Jan Nissen mit Ablauf seines Vertrags am Jahresende 2024 in den Ruhestand wechselt.

Jan Nissen gehört dem Vorstandsgremium seit 1. Januar 2017 an und ist zuständig für Verfahrenstechnik, Innovation, Materialwirtschaft und Logistik. Zuvor war er mehr als 20 Jahre in verschiedenen Funktionen der Materialwirtschaft für die Sto SE & Co. KGaA tätig. Jochen Stotmeister, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STO Management SE, betont: „Der Aufsichtsrat und auch ich persönlich danken Jan Nissen für die jahrelange besonders gute und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Die Beschlussfassung über die Bestellung von Jost Bendel für die Nachfolge von Jan Nissen zum Mitglied des Vorstands erfolgte in der Sitzung des Aufsichtsrats der STO Management SE am 18. April 2024. Er wird zum 1. September 2024 als stellvertretender Vorstand in das Unternehmen eintreten und nach viermonatiger Übergabe und einem umfassenden Onboarding im Sto-Konzern sowie im Vorstandsgremium zum 1. Januar 2025 die Ressortverantwortung von Jan Nissen übernehmen. Jost Bendel (44) verfügt als langjährige Führungskraft in global tätigen Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in der Fertigungs- sowie der Bauindustrie und hat fundierte Kenntnisse in der technologiegetriebenen Transformation von Industrien, Prozessoptimierung und Innovation. Aktuell ist er in leitender Position tätig bei der Storskogen Deutschland GmbH, zuvor war er unter anderem bei der Schindler Management AG und der Siemens AG beschäftigt. Die Unterzeichnung seines Dienstvertrags erfolgte ebenfalls am 18. April 2024. Jochen Stotmeister, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STO Management SE, betont: „Es freut uns sehr, dass wir mit Jost Bendel eine international erfahrene Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen gewinnen konnten.“

Der Aufsichtsrat der Sto SE & Co. KGaA hat in seiner heutigen Sitzung die Nachfolge von Dr. Renate Neumann-Schäfer geregelt, deren reguläre Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 endet. Für sie schlägt das Gremium Rolf Wöhrle zur Wahl in den Aufsichtsrat der Sto SE & Co. KGaA durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2024 vor. Rolf Wöhrle war bis zum 31. Dezember 2023 Vorstand Finanzen der STO Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA. Die Stotmeister Beteiligungs GmbH, die über die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Aktien an der Sto SE & Co. KGaA verfügt, hat gem. § 100 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz analog Rolf Wöhrle zur Wahl vorgeschlagen.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:

Désirée Konrad, Vorständin Finanzen der STO Management SE

Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com

Medienkontakt:

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911 98817071, E-Mail: cw@tik-online.de

