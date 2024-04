TAGESVORSCHAU: Termine am 18. April 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. April 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, 9MProduction Report 06:30 SWE: Nordea Bank, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen (Pk 9.00 h) 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Forvia, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Bosch, Bilanz-Pk, Renningen 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hawesko Holding, Bilanz-Pk, Hamburg 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 14:30 CHE: Nestlé, Hauptversammlung, Vevey 15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung 17:45 CHE: Gurit, Q1-Umsatz 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q1-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Schindler, Q1-Zahlen DEU: Sixt, Capital Markets Day FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz SWE: Investor, Q1-Zahlen USA: Blackstone, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 2/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 3/24 08:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 3/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen 2/24 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 2/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 2/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 2/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 3/24 und Q1/24 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 2/24 11:00 EUR: Bauproduktion 2/24 12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 4/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 3/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Fortsetzung des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 18.00 Talkrunde mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) 09:00 DEU: Cyber-Sicherheitskongress des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft zum Thema «Cyber-Sicherheit: Chefsache» 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu der Verjährung von möglichem Missbrauch Googles bei Online-Preisvergleichen 09:30 DEU: «Handelsblatt»-Forum Nutzfahrzeuge mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, MAN-Vorstandschef Alexander Vlaskamp, ACEA-Direktor Thomas Fabian, BGL-Vorstandssprecher Dirk Engelhardt, Daimler-Vorstand Unger, ZF-Vorstand Peter Laier, Iveco-Vorstandschef Gerrit Marx, DAF-Präsident Harald Seidel, Schmitz Cargobull-Vorstandschef Andreas Schmitz u.a., München DEU: Internationaler Unternehmertag «Baltic Sea Business Day» unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Rostock 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Zulässigkeit der Werbung mit dem Begriff «klimaneutral», Karlsruhe Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte 2023 entschieden, dass der Fruchtgummihersteller Katjes seine Produkte weiter mit dem Label «klimaneutral» bewerben darf. Dagegen geht die Frankfurter Wettbewerbszentrale in Revision. DEU: Beginn der Schlichtung im Bauhauptgewerbe, Wiesbaden DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, Washington +14.00 Pk Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Chef Joachim Nagel +14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington + 19.15 Pk EUR: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag EUR: Treffen der G7-Außenminister, Capri EUR: Informelles Treffen der EU-Verbraucherschutzministerinnen und -minister - 1. Tag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi