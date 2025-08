TAGESVORSCHAU: Termine am 7. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:25 JPN: Toyota Motor, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen 06:45 DEU: Basler, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: Aareal Bank Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q2-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen (14.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Baywa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: GFT, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen (14.00 h Call) 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pk) 07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystencall) 07:30 DEU: Gea Group, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 h Pressecall) 07:30 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen 07:30 JPN: Sony, Q1-Zahlen 07:50 DEU: 1&1, Q2-Zahlen 07:50 DEU: Suss Mircotec, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Ionos, Q2-Zahlen (9.00 h Call) 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q2-Zahlen 12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen 13:00 USA: Altice USA, Q2-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: R. Stahl, Halbjahreszahlen (10.00 h Halbjahres-Pk) USA: Pinterest, Q2-Zahlen USA: Hyatt, Q2-Zahlen USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (vorläufig) 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 7/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/25 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 7/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/25 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/25 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Online-Pk Bundesverband Windenergie Offshore zu erfolgloser Ausschreibung von Windflächen in der Nordsee 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klage u.a. gegen Online-Durchsuchung mittels «Staatstrojaner» DEU: Greix-Kaufpreisindex für das 2. Quartal 2025, Kiel Kaufpreisentwicklung für Wohnimmobilien in Deutschland auf Basis tatsächlicher, notariell beglaubigter Verkaufspreise USA/EUR: US-Zölle gegen Importe aus der EU und anderen Ländern treten in Kraft

