DAX® - Schlüsselunterstützung unter Druck

Im Gleichklang mit der Atempause seit Beginn des 2. Quartals findet auch eine Sentimentkorrektur statt. In den letzten Wochen seit Ende März hat sich beispielsweise die Stimmung unter den US-Privatanlegern spürbar abgekühlt. Laut aktueller Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) stehen einem Bullenanteil von 38,2 % mittlerweile wieder 34 % Bären gegenüber – jeweils Prozentsätze nahe an den historischen Durchschnittswerten. Charttechnisch notiert der DAX® weiterhin auf einer gleichermaßen markanten wie wichtigen Haltezone. Gemeint ist das Unterstützungsbündel aus der Trendlinie (akt. bei 17.755 Punkten), welche auf Wochenbasis die verschiedenen Hochpunkte von 2015 und 2021/22 verbindet, der 50-Tages-Linie (akt. bei 17.744 Punkten) sowie dem unteren Bollinger Band (akt. bei 17.714 Punkten). Diese Bastion steht heute „im Feuer“. Deren nachhaltiger Bruch würde ein wichtiges Argument in Sachen Ausweitung der April-Korrektur liefern. Wenngleich es heute vor allem um ein Verteidigen der angeführten Schlüsselzone gehen sollte, noch ein wichtiges Level auf der Oberseite: Der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends seit Beginn des Monats (akt. bei 18.020 Punkten) würde eine klassische Korrekturflagge entstehen lassen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

