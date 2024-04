VAT Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

Die VAT veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht 2023. Hier zeigt sie die Fortschritte bei der Erreichung der mittelfristigen Ziele für Treibhausgasemissionen und Diversität seit 2022 auf.



19.04.2024 / 06:30 CET/CEST





Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) um 45% im Vorjahresvergleich

68% erneuerbare Energien im Energiemix (2022: 62%)

24% der Neueinstellungen sind weiblich im Jahr 2023 (2022: 22%)

Mitarbeiterengagement zum siebten Mal in Folge gestiegen

Die VAT, weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen, hat heute ihren dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser bietet den Anspruchsgruppen einen breiteren und verlässlicheren Fächer von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG), die Fortschritte im Vergleich zu den ersten ESG-Zielen und einen Überblick über die externen ESG-Ratings.

Die Verbesserungen zeigen, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der VAT Nachhaltigkeit und ESG-Leistungen stärker priorisieren. Damit wächst das Bewusstsein für viele ESG-Themen im Unternehmen. Die Umsetzung der ESG-Massnahmen und -Ziele aus der mittelfristigen Strategie des Unternehmens, kommuniziert in 2022, hat im Jahr 2023 unternehmensweit Fahrt aufgenommen.

«Die VAT bezieht Nachhaltigkeitsaspekte in die Unternehmensführung ein. So haben wir ESG-Leistungskriterien in unsere Strategieentwicklung aufgenommen», sagte Martin Komischke, Verwaltungsratspräsident der VAT. «Wir werden mit unseren ESG-Bemühungen vorankommen. Zudem unternehmen wir weitere wichtige Schritte auf dem Weg zu unserer Vision, ESG-Führerin in unserer Branche zu werden.»

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 hat die Datenerhebung gegenüber vom Vorjahr in Bereichen wie Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch und Abfallerzeugung erneut verbessert. Der Bericht entspricht der Schweizer Richtlinie für die nichtfinanzielle Berichterstattung, die erstmals für das Geschäftsjahr 2023 gilt.

Dialog mit den Anspruchsgruppen

In Anknüpfung an die im Jahr 2022 gestarteten Bemühungen hat die VAT den Verhaltenskodex der «Responsible Business Alliance» in Bereichen wie Arbeitspraktiken, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Ethik und Managementsysteme weiter angepasst.

«Für das VAT-Management wird die Integration von ESG-Prinzipien in die Geschäftsstrategie, die operativen Prozesse und die Unternehmenskultur auch im Jahr 2024 eine Priorität sein», sagte Urs Gantner, CEO. «In Einklang mit den unternehmerischen ESG-Zielen wird sich die VAT auf den Klimaschutz, die nachhaltige Ressourcennutzung und eine grössere Mitarbeitervielfalt konzentrieren.»

Die VAT wird sich weiterhin mit den ESG- und Stewardship-Teams ihrer Investorenbasis austauschen und das Feedback zu Best Practices sowie empfohlenen Prüfdienstleistern und Ratingagenturen einfliessen lassen.

Nachhaltigkeitsbericht herunterladen

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 liegt in englischer Sprache vor und kann von der Website der VATheruntergeladen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

Finanzkalender 2024

Freitag, 3. Mai 2024

Dienstag, 14. Mai 2024

Donnerstag, 16. Mai 2024

Dienstag, 21. Mai 2024

Donnerstag, 18. Juli 2024

Donnerstag, 17. Oktober 2024 Buchungsschluss, 17.00 Uhr MESZ

Generalversammlung, St. Gallen, Schweiz

Ex-Tag Dividende

Dividendenausschüttung

Ergebnisse erstes Halbjahr 2024

Handelsupdate drittes Quartal 2024

ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 885 Millionen und beschäftigt weltweit rund 2’700 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

News Source: VAT Group AG

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: VAT Group AG Seelistrasse 1 9469 Haag Schweiz Telefon: +41 81 771 61 61 Fax: +41 81 771 48 30 E-Mail: reception@vat.ch Internet: www.vatvalve.com ISIN: CH0311864901 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1884285

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1884285 19.04.2024 CET/CEST