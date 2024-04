ANALYSE-FLASH: Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Peter Crampton sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie in einer möglichen Kursschwäche wegen des gekündigten Abnahmevertrags für das kommunale Offshore Windprojekt in New York Bight als Kaufgelegenheit. Es gebe keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz und verändere auch den Entwicklungszeitplan des Projekts nicht./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 06:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------