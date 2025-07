ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach dem angehobenen Übernahmeangebot durch die italienische MFE von 11,00 auf 11,40 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven wies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf hin, dass er 2025 als "Jahr der europäischen TV-Konsolidierung" bezeichnet habe und MFE daran arbeite, dies mit einem verbesserten TV-Angebot zu verwirklichen. Seines Erachtens ist der Deal für alle attraktiv: Fernsehzuschauer, Werbetreibende und die Aktionäre beider Unternehmen. Mit Blick auf das neue Kursziel schrieb er von erwarteten Synergien von mehr als 2 Milliarden Euro./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 12:13 / BST

