Schaumstoffformteil aus biologisch abbaubarem KANEKA-Polymer Green PlanetTM wird als Polstermaterial für Großbildfernseher von Sony verwendet

Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Kazuhiko Fujii; im Folgenden "Kaneka") (TOKYO:4118) hat bekannt gegeben, dass ihr "Green Planet Schaumstoffprodukt" unter Verwendung des biologisch abbaubaren KANEKA Polymers Green PlanetTM (im Folgenden "Green Planet") von der Sony Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; im Folgenden "Sony") als Polstermaterial für ihre Großbildfernseher übernommen wurde. Das Material wird für den 85-Zoll BRAVIATM -Fernseher verwendet, der in diesem Sommer auf den Markt kommt*1. Um die Stoßfestigkeit von großen, schweren Fernsehern während des Transports zu gewährleisten, ist ein gewisses Maß an Festigkeit und Haltbarkeit erforderlich. Mit Hilfe des technischen Know-hows von Sony im Bereich Verpackungsdesign und der Materialformungstechnologie von Kaneka führten die beiden Unternehmen eine Reihe von technischen Überprüfungen durch, um die Verwendung des Schaumstoff-Formteils von Green Planet als Polstermaterial zu realisieren. Dies ist eine Weltpremiere*2 für die Verwendung von Schaumstoffprodukten von Green Planet als Polstermaterialien für elektrische Haushaltsgeräte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422534364/de/

BRAVIA packaging materials using Green Planet and image of use (Photo: Business Wire)

Green Planet ist ein zu 100 % aus Biomasse gewonnenes, biologisch abbaubares Biopolymer, das von Kaneka aus dem Wunsch heraus entwickelt wurde, umweltfreundliche Lösungen anzubieten, die nicht auf Erdölressourcen angewiesen sind. Es hat eine ausgezeichnete biologische Abbaubarkeit in einem breiten Spektrum von Umgebungen und zersetzt sich leicht im Boden und im Meerwasser, wobei es zu CO2 und Wasser zurückkehrt und so zur Lösung der durch Kunststoffe verursachten Umweltverschmutzung beiträgt. Das Green Planet-Formschaumprodukt ist das Ergebnis der Kombination unserer seit langem kultivierten Formschaumtechnologie mit der Entwicklungstechnologie von Green Planet und wird in einer Vielzahl von Anwendungen für Polstermaterialien eingesetzt, wie z. B. Verpackungen für elektrische Haushaltsgeräte, Transportbehälter für frische Lebensmittel und Materialien für die Fischereiindustrie.

Basierend auf unserer Mission "KANEKA thinks 'Wellness First'", bietet Kaneka als Lösungsanbieter weltweit einen Mehrwert. Wir werden uns weiterhin um die Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft bemühen, indem wir den Einsatz von Green Planet fördern.

*1. Für Hongkong und Taiwan. Je nach Region und Modell. "Sony" und "BRAVIA" sind eingetragene Marken oder Marken der Sony Group Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. *2. Als ein von Kaneka unter Verwendung von Green Planet hergestelltes Polstermaterial (basierend auf Untersuchungen von Kaneka, Stand April 2024)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422534364/de/

KANEKA CORPORATION

Abteilung für Investoren & Öffentlichkeitsarbeit

Chika Harada

Info_Pro@kaneka.co.jp