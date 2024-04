AB Foods profitiert von Zuwächsen bei Billigmodehersteller Primark

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Mischkonzern AB Foods hat im ersten Geschäftshalbjahr mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen in einem schwierigen Konsumumfeld von einer gestiegenen Nachfrage nach billiger Kleidung seiner Modetochter Primark sowie einer nachlassenden Inflation in seiner Nahrungsmittelsparte. Der Umsatz stieg in den 24 Wochen per 2. März um zwei Prozent auf 9,7 Milliarden britische Pfund (11,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei fünf Prozent.

Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis legte um 39 Prozent auf 951 Millionen Pfund zu. Das lag über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente AB Foods mit 663 Millionen Pfund gut ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor.

Im Einzelhandelsgeschäft mit seiner Tochter Primark verbuchte der Konzern deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Verantwortlich dafür waren neue Läden sowie Preiserhöhungen. Der Bereich trägt allein fast die Hälfte zum Umsatz bei. Die anderen Geschäfte, die von Lebensmitteln über Zusätze bis zu Agrar reichen, konnten ihre Ergebnisse ebenfalls zum Teil deutlich verbessern. AB Foods profitierte dabei auch von der Normalisierung seiner Märkte sowie der Lieferketten, wie Konzernchef George Weston erläuterte.

Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich AB Foods optimistischer und geht nun von einem "signifikanten Wachstum" sowohl bei der Profitabilität als auch beim Mittelzufluss aus. Im Januar war zuletzt noch von "bedeutenden Fortschritten" die Rede./nas/mne/jha/