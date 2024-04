GNW-Adhoc: Novartis erzielt im ersten Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum und steigert die Kerngewinnmarge; Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erhöht

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR * Der Nettoumsatz wuchs im ersten Quartal um +11% (kWk(1), +10% USD), das operative Kernergebnis verbesserte sich um +22% (kWk, +16% USD) * Die wichtigsten Wachstumstreiber verzeichneten weiterhin eine starke Umsatzdynamik, einschliesslich Entresto (+36% kWk), Cosentyx (+25% kWk), Kesimpta (+66% kWk), Kisqali (+54% kWk), Pluvicto (+47% kWk) und Leqvio (+139% kWk) * Die operative Kerngewinnmarge stieg um +340 Basispunkte (kWk) auf 38,4%, was vor allem dem höheren Nettoumsatz zu verdanken war * Das operative Ergebnis stieg um +39% (kWk, +29% USD), und der Reingewinn erhöhte sich um +37% (kWk, +25% USD), hauptsächlich aufgrund des höheren Nettoumsatzes * Der Kerngewinn pro Aktie stieg um +23% (kWk, +17% USD) auf USD 1,80 * Der Free Cashflow(1) ging aufgrund eines einmaligen Vorjahreseffekts und infolge des Zeitpunkts von Zahlungen auf USD 2,0 Milliarden (-24% USD) zurück * Ausgewählte Meilensteine der Innovation im ersten Quartal: * Fabhalta (Iptacopan) erhielt die FDA-Zulassung für die Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) sowie ein positives CHMP-Gutachten für paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) * Scemblix erreichte in der Phase-III-Studie ASC4FIRST beide primären Endpunkte bei der Erstbehandlung von Patienten mit Philadelphia- Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-CP) * Bei Pluvicto zeigten aktualisierte Ergebnisse zum Gesamtüberleben (OS) aus der Phase-III-Studie PSMAfore eine Hazard Ratio (HR) =8,5 kg bis °