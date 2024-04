Letzte Woche reichte die Exergen Corporation beim United States District Court für den District of Massachusetts eine Klage gegen Baxter International Inc. ein. Wie in der Klageschrift dargelegt, richtet sich die Klage von Exergen gegen die Bemühungen von Baxter, wahre Aussagen zu zensieren, die Exergen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift unter anderem zu einer Angelegenheit von öffentlichem Interesse gemacht hat.

Mit seiner Klage strebt Exergen eine rechtserhebliche Erklärung an, dass seine Aussagen nicht nur wahr sind, sondern auch eine durch den Ersten Verfassungszusatz der USA geschützte Meinungsäußerung darstellen. Exergen blickt der Klärung dieser Angelegenheit vor Gericht freudig entgegen.

Die formelle Klageschrift finden Sie hier.

Über Exergen Corporation

Exergen hat zwei Serien des TemporalScanner-Thermometers erfunden, die es produziert und vermarktet: eine professionelle Version für Krankenhäuser und Kliniken und eine Verbraucherversion, die landesweit bei großen Einzelhändlern verkauft wird. Mit TemporalScannern werden jedes Jahr mehr als drei Milliarden mal Temperaturen gemessen. TemporalScanner werden in Tausenden von Krankenhäusern und Kliniken im ganzen Land sowie in Millionen von Haushalten eingesetzt und sind die bevorzugte Wahl von Kinderärzten, Krankenschwestern und Eltern. Die Genauigkeit des Exergen TemporalScanners wird durch mehr als 100 von Experten begutachtete veröffentlichte klinische Studien gestützt, die alle Altersgruppen von Frühgeborenen bis zur Geriatrie und alle Pflegebereiche von Krankenhäusern bis zu Heimen abdecken. Auch im Pflegebereich ist Exergen seit langem führend. Seit fast 20 Jahren ist es im Ausbildungsplan für Pflegeberufe enthalten. Von 2005 bis heute veröffentlichte Lehrbücher beziehen Exergen-Thermometer ein und haben Standards für die Ausbildung von Krankenpflegern gesetzt, auf die sich landesweit Tausende von Krankenpflegeprogrammen verlassen.

