ROUNDUP: Gerresheimer separiert Glasgeschäft und will verkaufen - Fokus Pharma

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer will sein Glasgeschäft (Moulded-Glass) separieren und anschließend verkaufen. Die geplante Veräußerung sei Teil der Transformation des Konzerns zu einem reinen System- und Lösungsanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche mit einem spezialisierten Portfolio von Primärverpackungen und Verabreichungssystemen für Medikamente, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Weitere Informationen soll es auf dem Kapitalmarkttag am 15. Oktober geben. Die Aktie legte nachbörslich um 2,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Im vergangenen Jahr hatte Gerresheimer eine strategische Überprüfung des Moulded-Glass-Geschäftes mit einem Jahresumsatz von rund 735 Millionen Euro und einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 20 Prozent angekündigt. So sollten Optionen für die besten Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit der Sparte geprüft werden. Für Fantasie sorgt zudem die Neuaufstellung des Behälterglasgeschäfts im Zuge der Bormioli-Übernahme.

Das kombinierte Moulded-Glass-Geschäft von Gerresheimer und Bormioli Pharma umfasst dem Unternehmen zufolge acht Produktionswerke in Deutschland, Belgien, Italien, USA und Indien mit rund 3.700 Mitarbeitenden. Das Portfolio deckt alle Arten von Glasverpackungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie Flaschen, Behälter, Tiegel und Flakons ab.

Gerresheimer fokussiere sich nun noch stärker auf die Pharma- und Biotechbranche mit komplexen Spezialglas- und Kunststoffverpackungen sowie Medikamenten-Verabreichungssystemen./jha/he