ANALYSE-FLASH: UBS belässt Relx auf 'Buy' - Ziel 3640 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 3640 Pence belassen. Der Medienkonzern habe vor seiner Hauptversammlung ein typisches kurzes Update gegeben, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Relx sei gut ins neue Jahr gestartet, und zwar in allen vier Geschäftsbereichen. Die Jahresziele seien bestätigt worden./ck/zb

