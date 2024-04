-AR-Chef der Münchener Rück mit nur 73 Prozent der Stimmen wiedergewählt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Münchener-Rück-Aufsichtsratschef Nikolaus von Bomhard hat bei seiner Wiederwahl in das Gremium wie erwartet ein schlechtes Ergebnis erhalten.

72,53 Prozent der vertretenen Aktionäre stimmten am Donnerstag für die turnusmäßige Wiederwahl des früheren Vorstandschefs des weltgrößten Rückversicherers, wie von Bomhard nach der Auszählung der Ergebnisse mitteilte. Der einflussreiche Aktionärsberater ISS hatte empfohlen, gegen von Bomhard zu stimmen, weil er die Wahl von ehemaligen Unternehmenslenkern zum Aufsichtsratschef grundsätzlich ablehnt. Viele vor allem britische und amerikanische Investoren richten sich nach den Ratschlägen von ISS.

Von Bomhard war 2017 als Vorstandschef in den Ruhestand gegangen und hatte die in Deutschland übliche zweijährige Abkühlungsphase eingehalten, ehe er in den Aufsichtsrat gewählt wurde. Bei der fälligen Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das abgelaufene Jahr erhielt von Bomhard am Donnerstag mit 99,71 Prozent eine der höchsten Zustimmungsquoten.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)